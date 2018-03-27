Зауральские предприятия отправятся на выставку технологий «ТехИнноПром» в Минск

Курганский региональный центр поддержки экспорта приглашает предприятия малого и среднего бизнеса Курганской области принять участие в 21-й Международной выставке технологий и инноваций в промышленности «ТехИнноПром» в составе регионального коллективного стенда Курганской области.

По информации пресс-службы главы Зауралья, мероприятие состоится в рамках Белорусского промышленного форума 29 мая – 01 июня 2018 года в городе Минск Республики Беларусь.

По словам директора департамента экономического развития Сергея Чебыкина, участие в подобных выставках – одно из мероприятий плана по сотрудничеству с Республикой Беларусь, с которой у Курганской области подписано соглашение о взаимодействии.

«У нас есть огромный потенциал для наращивания нашего сотрудничества с Республикой Беларусь в виде совместных проектов. Ведь на территории Беларуси работают несколько тысяч предприятий, компаний с российским капиталом. При этом курганским предприятиям в рамках выставки необходимо показать свои возможности и перспективы дальнейшего взаимодействия», – отметил Чебыкин.

Более подробную информацию об участии представители предприятий могут узнать в Центре поддержки экспорта по телефону: 8-800-250-47-31. Заявки принимаются до 30 марта включительно. Размещение на выставочных площадях и печать раздаточного материала для предприятий будут бесплатными.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 27.03.18

Мэрия Кургана настолько не хочет ремонтировать дороги, что приходится подключать судебных приставов. / Охотоведы начали разводить уникальных для Зауралья животных. / За наркотическое и половое растление несовершеннолетних 28-летний житель Кургана получил 16 лет зоны. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»