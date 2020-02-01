Врачи обследуют курганцев, прибывших из Китая, из-за коронавируса

В правительстве Курганской области в субботу, 1 февраля состоялось заседание оперативного штаба из-за риска распространения коронавируса. Специалисты нескольких ведомств обсудили меры профилактики и готовность региона к лечению больных с таrим диагнозом в случае, если кто-то заболеет.

По данным главы Депздрава Курганской области Ларисы Кокориной, на сегодняшний день в регионе случаи заболевания коронавирусом не зафиксированы. Её слова цитируют в пресс-службе правительства области.

Как рассказал главный санитарный врач региона Григорий Хохлов, с 28 января специалисты Роспотребнадзора обследуют в аэропортах всех граждан, прибывающих из КНР. Для отслеживания миграционных потоков налажено взаимодействие с управлениями ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Также усилили дезинфекционный режим в аэропортах, автовокзалах и железнодорожных вокзалах.

«31 января коллеги из свердловского Роспотребнадзора сообщили нам о самолёте, прибывшем в Екатеринбург из КНР. На нём прилетели в том числе 11 жителей Курганской области. Всех их мы наблюдаем, результаты на коронавирус у них отрицательные», – заявил Григорий Хохлов, слова которого цитируют в пресс-службе.

Медики приготовили специальные помещения для госпитализации пациентов, у которых будут подозрения на коронавирус. Сделан необходимый запас медикаментов и одноразовых медицинских масок.

Специалисты просят курганцев не паниковать в случае нездоровья и помнить, что сейчас в области идёт идет сезонный рост заболеваемости обычным ОРВИ. «За последнюю неделю острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом заболели 4800 человек. Это ниже эпидемиологического порога на 8,6%, но темп прироста заболевания 24%», – сказал г-н Хохлов.

Напомним, коронавирусная инфекция – это острое вирусное заболевание с преимущественным поражением верхних дыхательных путей. Резервуар и источник: больной человек. Основные симптомы: высокая температура насморк, сухой кашель, осиплость голоса, отдышка, резкая слабость, головная боль. Может быть тошнота, диарея, кровохарканье в отсутствии повышения температуры тела.

Вирус идёт из Китая.

Открыта горячая линия, куда можно обратиться с вопросами, касающимися вируса 2019-nCoV (телефон – 8-800-555-49-43), также можно позвонить по телефону в Кургане – 8 (3522) 41-33-36.

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