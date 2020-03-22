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Воскресенье, 22 марта 2020, 17:00 мск

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Курганские медики присоединились к флешмобу «оставайся дома» (ФОТО)

фото – канал оперативного штаба Курганской области

Курганские медики присоединились к флешмобу, который призывает граждан не нарушать режим изоляции и не посещать места массового скопления людей из-за угрозы распространения коронавируса. Сотрудники Центра медицины катастроф Курганской области сфотографировались в халатах и масках, в машинах «скорой помощи», держа в руках плакаты: «Мы дежурим для вас – Оставайтесь дома для нас». О этом сообщает в воскресенье, 22 марта, канала оперативного штаба региона.

В департаменте здравоохранения Курганской области прокомментировали инициативу сотрудников Центра медицины катастроф: «Медики дежурят круглосуточно и готовы в любой момент сделать всё необходимое для борьбы с заболеванием, но и граждане должны быть сознательными и не нарушать 14-дневный режим изоляции, если они прибыли из-за границы. Это одна из самых действенных мер по недопущению распространения COVID-19».

Флешмоб запустили медики из Малайзии. Он стал всемирным. Многие врачи из российских больниц уже успели к нему присоединиться.

В Курганской области, напомним, есть первый заболевший коронавирусной инфекцией. Это ребёнок, вернувшийся из Испании. У девочки нет клинических признаков, но она и члены её семьи находятся в больнице.

Курган, Наталья Ефремова

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