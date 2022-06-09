Родители требуют от губернатора Шумкова обещанного решения по кетовской школе

Жители села Кетово обеспокоены отсутствием информации о том, как продвигается переговорный процесс о выкупе у частного застройщика здания новой школы. Об этом сообщил глава Родительского комитета Юрий Леонов. Он написал письма губернатору Курганской области Вадиму Шумкову и застройщику (ООО «Эверест») с просьбой проинформировать общественность о результатах деятельности рабочей группы.



«В связи с многочисленными запросами родительской общественности села Кетово, а также нарастающим напряжением среди родителей, учеников и педагогов Кетовской средней школы просим вас проинформировать о ходе решения вопроса о выкупе здания новой школы на 1100 мест, построенной в рамках нацпроекта «Образование» по адресу: село Кетово, пр. Космонавтов, 49 «а». Просим пояснить, в какие сроки будет открыта новая школа и будет ли открыта вообще», – говорится в обращении на имя губернатора Шумкова.

Леонов пообещал по мере получения ответов информировать жителей о текущей ситуации, и в случае необходимости обратиться за помощью в федеральные органы власти.

Напомним, в 2017 году частная компания «Эверест» начала строительство новой школы в Кетово по нетипичной схеме: региональное правительство не являлось заказчиком строительства здания, не утверждало смету, не контролировало ход работ. Инвестор взял на себя все расходы и риски в расчете на то, что школу после возведения выкупят власти. Минпросвещения РФ после экспертизы озвучило стоимость – 734 млн рублей. Но итоговая стоимость оказалась больше миллиарда. Власти отказались выкупать объект. Тогда возмущенные родители учащихся устроили в СМИ информационную кампанию, они требовали выкупить школу у застройщика. В ответ чиновники заставили родителей извиняться. Также извиняться пришлось застройщику и банкиру, который выдавал кредит на строительство школы.

Только после этого, в начале февраля 2022 года, губернатор Вадим Шумков распорядился создать рабочую группу для определения возможных механизмов оценки и последующего выкупа школы. Однако о результатах работы этой группы до сих пор ничего не известно.

Курган, Ольга Федорова

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