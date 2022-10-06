Губернатор Шумков призывает к национализации экономики и чистке информационного поля

Губернатор Курганской области заявил о необходимости национализации экономики и чистке информационного поля. Об этом глава региона заявил в своем телеграм-канале, рассуждая о перспективах специальной военной операции.

«Не нужно пытаться кавалерийско-пропагандистским наскоком упрощать ситуацию. Не стоит думать, что при таком масштабе противостояния завтра-послезавтра все «падут-замерзнут» и все закончится легко и быстро. Не важно, как после проведения частичной мобилизации будут называться действия на Донбассе – СВО или как-то иначе. Важно понять, что уцелеть и выйти из этого окрепшими можно только через мобилизацию общества и управленческой вертикали. А также через полную национализацию элит с частичной национализацией экономики и избирательной чисткой информационно-культурного поля», – написал Вадим Шумков.

Напомним, Вадим Шумков редко бывает доволен информационным полем, которое его окружает. СМИ и паблики он называет «полупомойными», регулярно критикует жителей, журналистов и блогеров, если те высказывают недовольство качеством ремонтных или строительных работ, проводимых в регионе. Также от Шумкова постоянно достается тем, кто недоволен решениями областных чиновников. Не испытывает курганский губернатор и любви к представителям шоу-бизнеса, которых не устает называть дорогостоящими клоунами и «самопровоглашенными элитками». Вкусам курганского губернатора отвечают фольклорные коллективы и группы с партиотическим репертураром.

Курган, Ольга Федорова

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