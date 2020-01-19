Сегодня, 19 января, в Берлине пройдет второй этап переговоров по урегулированию ливийского кризиса. В числе участников представители так называемого Правительства национального согласия (ПНС), не скрывающего тесных связей с террористами из запрещенных в России группировок.

Боевики захватили Триполи еще в 2014 году до появления ПНС. По имеющимся у Федерального агентства новостей данным, группировки, контролировавшие столицу Ливии в то время, были близки к Турции и Мисурате. Среди террористов были «Братья-мусульмане»*, ИГИЛ*, «Аль-Каида»* (все – организации запрещены в России).

Через год действующий глава ПНС Файез Саррадж договорился с радикальными исламистами Триполитании. Их сотрудничество привело к перебазированию искусственно созданного ООН ПНС из Туниса в Триполи. Во главе образования встали террористы из «Братьев-мусульман» и представители протурецкой Мисураты. Именно они контролируют нефтяные и финансовые потоки в Ливии.

В 2018 году ПНС должно было прекратить контролировать страну, причем на официальном уровне. Но незаконное правительство продолжает это делать, взяв на себя обязанности по представлению Ливии на международной арене. Все это происходит с одобрения стран Запада, в числе которых Италия и Франция, фактически позволившие террористам управлять североафриканским государством. Важно понимать, что за те несколько лет, что ПНС «возглавляет» Ливию, оно так и не выполнило ни одной поставленной перед ним задачи.

Поддерживающие ПНС Италия и Франция также примут участие в сегодняшней берлинской конференции. По мнению политиков и историков, некоторые страны станут преследовать свои интересы – не всем выгоден мир в Ливии.

*Террористические организации, запрещены на территории РФ

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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