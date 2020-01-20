«У нас есть хорошая новость»: в аэропорту «Внуково» закрыты две парковки

В столичном аэропорту «Внуково» закрыты два паркинга из четырех. Об этом пресс-служба аэровокзала сообщила в твиттере. Причиной стало строительство метро.

«У нас есть хорошая новость: начинается строительство метро «Внуково»! Но есть и не очень хорошая: нам пришлось закрыть паркинги 3 и 4, потому что они попадают в зону строительства, – говорится в сообщении. – Остальные парковки работают: пожалуйста, оставляйте машины на многоуровневых паркингах 1 и 2».

Ранее пресс-служба аэропорта предупредила пассажиров и гостей «Внуково», что в связи со строительством Калининско-Солнцевской линии метро с 13 января открытые паркинги №3 и 4 возле терминала А будут работать только на выезд. При этом на саму привокзальную площадь бесплатно можно заехать на 15 минут.

Многоуровневые паркинги №1 и 2 вместимостью 350 машиномест каждый работают на платной основе после первых 15 минут. Стоимость первого полного или неполного часа парковки – 500 рублей, второго – 100 рублей.

Ветка метро будет проложена вдоль трассы аэроэкспресса, заявлял в 2019 году мэр Москвы Сергей Собянин. На новой линии откроется две станции – «Пыхтино» и «Внуково», проект планируется реализовать до 2022 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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