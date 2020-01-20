Политика непослушания: эксперты объяснили «драму» между Россией и Белоруссией

В 2019 году традиционные и естественные союзы оказались в кризисном положении на фоне краха идей глобализма. Как считают эксперты, государства средней величины – такие как Турция и Белоруссия – взяли на вооружение «политику непослушания» и пытаются самостоятельно выстроить свой курс. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, директор Института международных исследований МГИМО Андрей Сушенцов обратил внимание на «девиантное (несоответствующее нормам) поведение» некоторых стран. «Одной из важных новых тенденций развития глобальных процессов мы сформулировали как нарастание непослушания среди членов исторических интеграционных объединений и союзов», – сказал он.

По словам ведущего научного сотрудника Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николая Силаева, привычные и естественный союзы действительно стали «трещать» по швам. «Турция покупает российские системы противовоздушной обороны, несмотря на сильное давление США. Соединенные штаты признают геноцид армян в Османской Турции. Это очень сильный шаг – если в дело идут идеологические инструменты, значит – другие не работают», – сказал Силаев.

В то же время он обратил внимание, что Россия также «переживает довольно драматичные отношения» с Белоруссией, которая является для Москвы «старым, привычным, естественным союзником».

При этом эксперт подчеркнул, что говорить о распаде союзов и формировании новых объединений – преждевременно. «Есть большой соблазн сказать, что старые союзы распадаются, система союзов переформатируются, что сейчас будут заключаться новые союзы. Важно, что это было бы слишком поспешной оценкой. Смысл в том, что державы средней величины или крупнейшие региональные страны начинают себя чувствовать все менее связанными старыми традиционными союзными отношениями. Они ищут способы хеджировать свои риски, найти новые валентности для своих связей, новые направления для внешней политики и пытаются опереться на большее число партнеров, невзирая на то, как это выглядит с точки зрения традиционных союзов», – сказал Силаев.

По его оценке, такие изменения связаны с разрушением базового политического консенсуса, «который когда-то лежал в основе глобализации». «Прежний здравый смысл не работает и новый здравый смысл, где каждый сам за себя, заставляет эти державы пытаться играть неожиданную непривычную для их более влиятельных партнеров роль», – пояснил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.01.20

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