«Чем вы отличаетесь от тех же эсесовцев или бандеровцев?» В Госдуме разгорелся новый скандал из-за «детей войны»

В год 75-летия Победы фракция «Единой России» в Госдуме отказалась предоставить дополнительные меры поддержки «детей войны». Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители партии власти отклонили сразу два законопроекта на эту тему, разработанных КПРФ и «Справедливой России». При этом «единороссы» пояснили, что делают это, чтобы не обидеть ветеранов.

В частности, «эсеры» предложили установить «детям войны» – тем гражданам, которым на момент окончания Великой отечественной войны не исполнилось 18 лет – ежемесячные выплаты в размере тысячи рублей, которые должны ежегодно индексироваться. Кроме того, детям войны предложено гарантировать внеочередную бесплатную медицинскую помощь, а также оплату 25% от суммы коммунальных платежей и оплаты жилья, полную компенсацию платы за содержание общедомового имущества, а также ряд других льгот.

Коммунисты со своей стороны предложили отнести к категории детей войны тех, кто родился с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года и жил в те годы на территории СССР, и полностью освободить их от платы за капремонт, обеспечить им полностью бесплатную медицинскую помощь в государственных и муниципальных учреждениях, внеочередной прием в дома престарелых, соцподдержку на дому, а также преимущество при предоставлении земельного участка для строительства жилья.

«Единороссы» раскритиковали обе инициативы. В частности, как было отмечено, такие меры поддержки должны реализовать регионы, а не федеральный центр. «Объединить одним статусом граждан, которые жили в совершенно разных условиях, не представляется возможным», – заявил «единоросс», член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Владимир Мельник. По его словам, дополнительные меры поддержки детей войны не согласуются с другими федеральными законами и Жилищным кодексом РФ. При этом проекты не поддержало ни правительство РФ, ни профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации.

«А на чем строится ваша уверенность, что все медицинское обеспечение у нас в стране бесплатно?» – поинтересовался либерал-демократ Андрей Андрейченко.

«На законодательстве РФ, которое гарантирует всем бесплатное медицинское обслуживание. На чем еще может основываться? Только на этом», – заявил в ответ Мельник.

Между тем, думская оппозиция обратила внимание, что в 26 регионах законы о детях войны уже приняты и работают, хотя регионов-доноров в стране всего 13. Госдума же, имея огромный профицит в федеральном бюджете, почему-то не готова обеспечить эти гарантии всем без исключения детям войны. «Труженики тыла у нас обеспечены на региональном уровне, и дети войны должны не быть выше тружеников тыла», – отбивался Мельник.

В ходе дискуссии депутат от КПРФ Николай Коломейцев поинтересовался, не считает ли «единоросс» эту ситуацию ущемлением конституционных прав детей войны, живущих в тех регионах, где не приняты такие законы. «Не считаю, у нас федеративное устройство и каждый регион имеет право на это», – заявил Мельник, однако в ответ получил еще один веский аргумент. «Я считаю это некорректным, так как призыв в годы войны был на территории всей страны, и все люди сообща ковали победу», – подчеркнул либерал-демократ Александр Шерин.

Тем не менее, в «Единой России» не сдавались. Приняв законы о льготах детям войны, «мы бы уравняли и тружеников тыла, и тех кто просто жил в то время», отыскал еще одну причину для отказа в поддержке депутат Сергей Вострецов. «Чтобы не обидеть их, вы поймите правильно. Не стоит их уравнивать под одну гребенку», – заявил он, напомнив, что «после войны люди до 55 года с голода пухли, их тоже можно приравнять к данной категории!». «Те, кто в тылу, жили не лучше детей войны. А то, что стариков надо поддерживать и пенсии увеличивать – так для этого мы тут и работаем», – объяснил Вострецов задачу в Госдуме депутатов от «Единой России».

Более того, как оказалось по версии «ЕР», одобрение ежемесячной выплаты в тысячу рублей может опасно с точки зрения международной политики – «чтобы нас не заставили выплатить как страну правопреемницу в другие государства эти же деньги». «Надо подумать, как обязать наши регионы в обязательном порядке этот закон принять», – нашел выход из ситуации Вострецов.

Его поддержал коллега по фракции Михаил Тарасенко, который указал еще одну причину для голосования против льгот детям войны. «Закон «эсеров» изложен небрежно, с ошибками переписываются положения закона о ветеранах», – обратил внимание депутат и указал на опечатку в цифрах. Коммунистов же парламентарий и вовсе обвинил в том, что они становятся на одну платформу с майданом в Киеве.

«Мы говорим о категории людей, создавших Советский Союз, создавших сверхдержаву, – взял слово депутат от КПФР Николай Коломейцев. – Это глубоко цинично заявлять, что это не федеральная обязанность».

«Чем вы отличаетесь от тех же эсесовцев или бандеровцев, если отказываете им в минимальных льготах?» – заявил Коломейцев. Зал взорвался возмущенным гулом, и депутату отключили микрофон. «Давайте более корректно себя вести, вы же с трибуны Государственной думы выступаете», – урезонил коллегу вице-спикер Александр Жуков. Коломейцев принес извинения. «Но я же сказал «если», – упрямо заявил он. – Вот вы сердитесь. Значит – вы виноваты».

После выступления Коломейцева слово один за другим стали брать оскорбленные в лучших чувствах «единороссы». «То, что «Единая Россия» не поддерживает, по тем причинам, которые сказала уже, то это уже позиция фракции. Я считаю, что Коломейцева надо проверить на комиссии по этике. Что, если мы не будем голосовать за популистские законы, значит, мы фашисты или бандеровцы?» – обиженно воскликнул Вострецов.

Вице-спикеру удалось погасить конфликт, однако после этого слово взял «эсер» Олег Нилов, который заявил, что нельзя не принять в год 75-летия Победы закон о детях войны. Он предложил не голосовать по законопроекту, создать рабочую группу с представителями всех фракций, и разработать до апреля общий законопроект. «Тем более, новое правительство не давало заключение на этот законопроект, а заключение старого можно уже в архив отправить», – подчеркнул депутат.

Однако «единороссы» отказались идти на компромисс. Оба законопроекта были отклонены. «Единая Россия» при привычке проигнорировала голосование по инициативам думской оппозиции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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