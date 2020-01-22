Экотехнопарк «Калуга» прошел общественную экспертизу

Экологическая безопасность нового экотехнопарка «Калуга» на уровне лучших мировых аналогов. К такому выводу пришли специалисты-экологи, которые наряду с известным блогерами и представителями общественных объединений стали участниками экскурсии по этому современному мусоросортировочному комплексу.

Первое, на что обратили внимание общественники и эксперты, – контрольно-пропускной пункт, который оборудован по последнему слову техники. Как уточнили в пресс-службе предприятия, объект оборудован, в том числе, сканерами радиации и системой автоматического считывания и распознавания автомобильных номерных знаков, что позволяет не допустить на территорию экотехнопарка ни опасный груз, ни «левый» самосвал с неучтенными отходами. За машинами, доставляющими сырье в «Калугу», следит также спутниковая система ГЛОНАСС, в результате чего несанкционированный сброс мусора полностью исключен.

«Сердцем» экотехнопарка являются две автоматические сортировочные линии, на которых отходы разделяются по составу и фракциям. Из общей массы извлекается все, пригодное к повторному использованию, причем вторсырье сразу же делится по видам – металл отдельно, пластик отдельно. Картон, бумага, стекло и органические материалы также направляются на переработку.

В то же время неутилизируемые отходы размещаются на специально подготовленных площадках – картах, которые отделены от грунта многоуровневой подушкой безопасности. Экологической безопасности этого объекта в «Калуге» придают особое значение. Вокруг экотехнопарка обустроена сеть контрольных пунктов, анализирующих состояние и состав грунтовых вод, а осадки, попадающие на карты, собираются дренажной системой и обезвреживаются с помощью немецкой очистной станции Wehrle. В результате вода из «Калуги» соответствует нормативам качества рыбохозяйственного назначения.

Экотехнопарк получил высокую оценку осмотревших его экспертов. Как отметили в пресс-службе предприятия, особенно впечатлило компактное расположение всех объектов на одной территории, снижающее затраты на контроль и логистику, а также высокий уровень комфорта персонала, для которого в «Калуге» есть не только столовая и комнаты отдыха, но и спортплощадка. Общественники остались довольны. По их оценке, экологическая безопасность предприятия действительно на уровне лучших мировых аналогов.

Калуга, служба информации РИА «Новый День»

Калуга. Другие новости 22.01.20

Ученые назвали главную причину внезапного сердечного приступа. / В США создали самовосстанавливающийся «живой бетон». / Путин и Мишустин поставили задачи новому правительству. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»