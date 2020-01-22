В Росгвардию будут брать только после проверки на полиграфе

Депутаты Госдумы решили поднять уровень безопасности Росгвардии, введя обязательную проверку на полиграфе в качестве обязательного условия поступления на службу. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект нижняя палата парламента приняла сегодня в первом чтении.

Авторами документа выступила группа парламентариев – в частности, это «единороссы» Александр Хинштейн, Владимир Пискарев, Антон Гетта, Анатолий Выборный и Мурад Гаджиев. Как сообщил Хинштейн, обязательным прохождение полиграфа станет не для всех действующих сотрудников Росгвардии, а лишь для тех, кто будет выдвигаться на вышестоящую должность. «Что касается лиц, которые будут приниматься на службу в Росгвардию, то прохождение полиграфа станет обязательным для них всех», – уточнил Хинштейн, подчеркнув, что результаты прохождения проверки будут являться основанием для назначения или не назначения, а отказ станет основанием для увольнения сотрудника.

В ходе обсуждения проекта закона, депутат Госдумы от КПРФ, режиссер Владимир Бортко поинтересовался, касается ли обязательная проверка высших руководителей Росгвардии, или только ничего и среднего начальствующего состава. «Законопроект касается всех без исключения военнослужащих и сотрудников», – заверил Хинштейн.

«Вы указали что никаких дополнительных расходов для бюджета не потребуется. А расходы на полиграф и штат сотрудников, которые будут проверять, уже заложены? – задала вопрос коллега Бортко по фракции КПРФ Ольга Алимова. – И для [обеспечения безопасности Росгвардии] обязательно нужен полиграф? А альтернативные варианты никак? А может при кадровом отборе брать из числа старших офицеров, а не выпускниц инстаграма?»

«Мне не известно, кого вы имеете в виду под выпускницами инстаграма, – парировал Хинштейн. – Вероятно, в этой сфере жизни вы ориентируетесь лучше меня. Что касается расходов федерального бюджета – да, действительно, дополнительных расходов законопроект не предусматривает. На сегодня в штате войск Росгвардии уже есть подготовленные сотрудники, наделенные необходимыми знаниями и полномочиями». Хинштейн также отметил, что у него есть официальный ответ Росгвардии, в котором сказано, что в случае одобрения законопроекта расходы будут идти за счет текущего финансирования ведомства.

При этом депутат заверил, что недостатка желающих служить в Росгвардии в России нет. «Сегодня число желающих поступить на службу как военную, так и в Росгвардию, крайне высоко», – сообщил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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