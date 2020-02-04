«Страшная тенденция»: в Госдуме просят правительство РФ остановить оптимизацию и госаутсорсинг

Новое правительство РФ должно прекратить передачу государственных функций в частные руки, в результате чего россиянам грозят новые траты, хотя именно за исполнение этих функций население платит налоги. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. «Россия больна безответственностью», – подчеркнул он.

Парламентарий обратил внимание, что сегодня отечественная система здравоохранения «превращается в частную лавочку, на которой зарабатывают фирмы-присоски, в виде страховых компаний». «Туда уходят колоссальные деньги, миллиарды, которые могли бы пойти на модернизацию здравоохранения, восстановление из руин оптимизации – или, проще говоря, утилизации – которая происходила все эти годы, – привел пример Ионин, пояснив, что финансирование медучреждений должно осуществлять государство. – Но нет. Эти частные лавочки, медицинские страховые компания как-то все оберегают. Что, мы не знаем, что они на самом деле не способствуют лечению людей, что пациентов из-за этого на самом деле лечат на бумаге?»

Ионин сообщил, что, согласно выписке из медкарты, он за последние два года 18 раз проходил лечение в городской больнице №6 Екатеринбурга, хотя на самом деле в последний раз переступал порог этого медучреждения в 2010 году. «Я думаю, что у 70% сидящих в этом зале такая же ситуация, – обратился он к депутатам. – Вы посмотрите, вас наверняка тоже лечат – так же, как и 70% ваших избирателей. Зачем нам такая система?»

Депутат отметил, что ранее «Справедливая Россия» уже предлагала изменить систему финансирования медучреждений, устранив из нее фирмы-посредники, чтобы перейти на прямое перечисление средств из бюджета. «Хорошо, давайте для начала пусть будут страховые компании. Только государственные, а потом вообще откажемся от них! Потому что это государственная функция, которая сегодня позволяет нагревать руки мошенникам – посмотрите, это классическая 159 статья УК РФ», – указал Ионин.

Вместе с тем депутат обратил внимание на еще одну странную инициативу – коммерциализацию «скорой помощи», которая заставила бурлить от возмущения уральские регионы, Карелию и Благовещенск. «Передают в частные руки, придумали красивое слово «аутсорсинг», – отметил Ионин. – И пожалуйста, частные водители будут ездить. Но, во-первых, этим частным водителям предлагают зарегистрироваться ИП или самозанятыми, как у нас в Свердловской области. Тут мы передаем привет всем тем, кто нас заставлял здесь побыстрее принять закон о самозанятых, уверяя, что таких нарушений не будет. Вот конкретный пример».

По оценке парламентария, передача на аутсорсинг выездов «скорой» приведет к серьезным последствиям. Если бригада не отправляется на вызов, ответственность несет старший врач смены – а если из-за этого пострадал человек, то эту ответственность устанавливает уже Уголовный кодекс. «А ИПешник? Водитель, который солярку жечь не хочет, или у него заказ пожирнее, как у таксиста? Вы понимаете, что мы превращаем «скорую помощь» в этакую «Яндекс-Скорую», только платят там мало, по Екатеринбургу 135 рублей в час предложили, – рассказал он. – Даже в «Яндекс-такси» можно заработать больше. А уровень ответственности? И что дальше? За 03 мы передадим на частные рельсы 02 и 01, «Яндекс-полиция» у нас будут и «Яндекс-пожарные»? Это страшная тенденция».

Парламентарий напомнил, что уже на уровне правительства признано, что «оптимизация идет не туда», однако подобная практика продолжается. Прошлый состав кабинета министров внес в Госдуму законопроект о похоронном деле. «Предлагают ГЧП в сфере кладбищ, частные кладбища в России», – отметил Ионин, подчеркнув, что «в этой ситуации парламент помогает легализовать тех самых «черных похоронщиков», которые наживаются на человеческом горе». В этой связи депутат предупредил, что «люди возьмутся за вилы», когда не смогут похоронить своих близких, потому что кладбища стали частными.

В то же время, как отметил Ионин, схожая ситуация наблюдается в сфере транспортной инфраструктуры. «Кто должен сохранять ее, как не государство? – сказал депутат, отметив, что в Краснодарском крае уже есть платный участок на трассе М4-Дон, а в ближайшее время планируется ввести в строй еще несколько. Пункт сбора денег уже построен в населенном пункте с оптимистичным названием Веселая жизнь. «Жители той самой станицы Кущевская не смогут выехать не за деньги. Нет, формально смогут – но где было 2 км, теперь будет 50 км, и по бездорожью», – заявил Ионин.

«Мы просто даем возможность кому-то заработать на том, что людям и так принадлежит!», – констатировал депутат, отметив, что подобные ситуации скоро возникнут и в других регионах страны.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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