«Это ущемление конституционных прав»: «единороссы» в Госдуме отказались изымать незадекларированное имущество чиновников

Фракция «Единая Россия» в Госдуме выступила в защиту госслужащих, у которых в декларациях о доходах не отражено реально существующее имущество. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители парламентского большинства вообще не стали голосовать по законопроекту «эсеров», предложивших изымать такое имущество у чиновников.

«Отчеты об имуществе не всегда совпадают с тем, что обнаруживается в ходе обысков, следственных действий. Обнаруживаются деньги, ценности, золото в миллиардных масштабах», – пояснил идею законопроекта депутат от «СР» Олег Нилов.

Парламентарий напомнил, что ранее «Справедливая Россия» вносила законопроект о привлечении к уголовной ответственности представителей власти за подобные нарушения, однако документ не встретил поддержки у большинства. «Теперь мы предлагаем более легкий вариант», – отметил Нилов, напомнив о громком деле полковника Захарченко, у которого силовики обнаружили 9 млрд рублей и недвижимость, зарегистрированную на родственников, и теперь за эти деньги, изъятые в доход государства, борются его адвокаты. «Дошли до конституционного суда его родственники, эти наглецы! С каким требованием они обращаются в суды? Мол, это прокуратура должна доказать, что эти ценности нажиты на незаконно добытые средства», – подчеркнул депутат.

По его мнению, проверять нужно не только самого чиновника, но и круг его ближайших родственников. «Речь не идет о простом «жигуленке» и садовом участке. Речь о несметных богатствах. Не доказал происхождение имущества – потерял [его]», – пояснил Нилов.

Авторы законопроекта решили расширить список структур, которые могут «делать предложения о проверке» соответствия задекларированного имущества с реально существующим. В него предложено включить не только органы прокуратуры, но и постоянно действующие органы политических партий, общероссийские СМИ и Общественную палату.

«Единороссы» раскритиковали эту идею. Как сказал член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, авторы законопроекта не продумали механизм его реализации, поэтому осуществлять задуманный ими контроль будет невозможно – а следовательно, цель закона нереализуема.

«Второе – авторы не приняли во внимание, что связи между родственниками могут быть утрачены, они могут проживать в ближнем или дальнем зарубежье, и могут отказаться предоставлять сведения или представить неполные сведения, – подчеркнул Выборный. – А предоставление чиновником недостоверных сведений, как правило, влечет отстранение от должности по утрате доверия, как говорят в народе «с волчьим билетом». К тому же предлагаемые новеллы не согласуются с другими федеральными законами».

Кроме того, как заявил «единоросс», предлагаемый законопроект в части расширения круга лиц до родственников чиновников предполагает «необоснованное ограничение конституционных прав наших граждан». «А именно в части касающийся неприкосновенности частной жизни, а также сбора и использования информации о частной жизни лица», – сказал Выборный, отметив, что законопроект «эсеров» отказалось поддержать и правительство РФ.

Между тем, депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев попросил Выборного уточнить, сколько из изъятых у коррупционеров средств попало в ПФР. «Хороший вопрос, – оценил Выборный, и тут же указал, что в данном законопроекте речь идет совсем о другом. – Действующих мер на этот счет вполне достаточно и официальная статистика Генпрокуратуры и МВД говорит о том, что действующие нормы эффективны и антикорруцпионное применение набирает обороты». Ущерб от коррупционных преступлений причинен на 65,7 млрд рублей в 2018 году, добровольно возмещено и взыскано 42 млрд.

Вопросы к инициаторам законопроекта были и у либерал-демократов. В частности, депутат Сергей Иванов отметил, что в РФ действует презумпция невиновности, и не гражданин должен доказывать свою невиновность, а следствие – его вину. «Вы что, хотите отменить презумпцию невиновности?», – поинтересовался он. «Уголовного преследования не предполагается, – ответил Нилов. – Наступит просто расставание с той собственностью, по которой собственник не сможет доказать законность приобретения».

В итоге за законопроект проголосовало всего 75 парламентариев. «Единороссы», как обычно, вообще не принимали участия в голосовании.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.02.20

Самой дорогой страной мира признана Швейцария: Россия – между Польшей и Ботсваной. / В Госдуме перестановки: мандатов лишились два депутата, а экс-тренер Валерий Газзаев сменил комитет. / Путин заверил, что не намерен оставаться на посту президента. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»