«Вы торгуетесь, за сколько газ продать…»: Зюганов раскритиковал «белорусскую» политику Кремля

Сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов обрушился с критикой на внешнюю политику Кремля, в результате которой осложнились отношения с рядом государств на постсоветском пространстве, в том числе Белоруссией. Выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, главный коммунист страны связал последние события с внутренними экономическими проблемами России.

«Я не мыслю наше будущее без сложения потенциала России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Когда нас будет 220 млн человек, нам будут открыты все мировые рынки и будем мы конкурентоспособны. А когда у вас отношения с Белоруссией натягиваются только, потому что вы торгуетесь, за сколько газ продать… С Украиной – нелады, в Средней Азии и на Кавказе есть проблемы», – сказал Зюганов.

По его оценке, ухудшение отношений с государствами на постсоветском пространстве связано с экономическими проблемами России. «Меня беспокоит внешняя политика, которая в принципе натыкается на возможности внутренней. Не может быть сильной внешней политики, если у тебя трещит экономика, и вы топчитесь на показателях темпов роста около 1%. Дипломатия – прекрасно, но она должна опираться на мощь и авторитет нашей державы. Если по периметру страны не улучшаются отношения, значит – что-то в политике делается не так», – подчеркнул он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.02.20

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