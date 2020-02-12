«Сейчас еще газ какой-то появился…» Жириновский раскритиковал борьбу со снюсом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил внести в антитабачное законодательство поправки, запрещающие любые «одурманивающие вещества». Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы, политик раскритиковал работу над законопроектом о запрете снюса, который по предложению спикера нижней палаты может быть вынесен на второе чтение в начале марта.

«Ну мы же опять ошибку совершаем! Мы предлагали единую формулировку – запретить все дурманящие вещества на любой основе, – заявил Жириновский. – Мы же сих пор электронные сигареты не запретили, кальян… А сейчас появится новые вещества, которые к никотину отношения не имеют. Почему нельзя принять формулировку – «любые дурманящие вещества». Сейчас еще газ какой-то появился, когда шарик себе на голову натягивают, и дышат».

В ответ глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов пояснил, что в новом законопроекте «сводится воедино и кальяны, и снюсы». «Соединяются все никотиносодержащие вещества, это сложная регуляторика», – уточнил он.

«И даже в этом зале мы не можем друг друга услышать! – парировал Жириновский. – Я же сказал – все вещества. Не обязательно связанные со словом никотин – я привел пример, дети надевают на себя шарик и дышат, там нет никотина. (…) Это можно сделать за две недели, в это время дети травятся, а мы обсуждаем формулировку».

Вместе с тем лидер ЛДПР подчеркнул, что в синтетических наркотиках вообще нет ни никотина, ни героина, ни кокаин. «Там мы тоже будем ждать, пока новая формула получится? [Надо] все запретить, чтобы в рот и в нос никто ничего не направлял! Это должно быть в универсальном виде, иначе мы будем терять людей, они будут больные, а мы будем искать для них таблетку. Это еще дороже будет».

При этом Жириновский предложил ставить на законопроектах, касающихся здоровья граждан, штамп «в срочном порядке», чтобы они рассматривались в Федеральном собрании в особом режиме.

Москва, Татьяна Дорофеева

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