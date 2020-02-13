Бывший вице-премьер РФ назначен вице-спикером Госдумы

Новоявленный депутат Госдумы, бывший вице-премьер РФ Алексей Гордеев назначен заместителем председателя Государственной думы РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», постановление о его назначении единогласно поддержали 417 парламентариев. Уступившему ему место главе фракции «Единой России» Сергею Неверову депутаты хлопали стоя.

Перед голосованием глава комитета по регламенту Ольга Савостьянова сообщила, что все необходимые правовые процедуры уже проведены, назначение согласовано с фракциями.

«Мы, конечно, поддержим данный вопрос, поскольку это квота «Единой России», мы договаривались и в чужие квоты не влезаем», – отметил со своей стороны лидер ЛДПР Владимир Жириновский, и поинтересовался у бывшего вице-премьера, намерен ли он встретиться с губернатором Владимирской области, которая входит в его избирательный округ. «Помочь по тем вопросам, в которых вы большой специалист – по сельскому хозяйству, – уточнил политик. – Намерены ли вы работать и во Владимирской области. Тем более, у вас есть опыт работы в Воронежской области, вы хорошо знаете, что такое работа с депутатами Государственной думы».

«Я встречался и в статусе зампреда правительства с губернатором Владимирской области, кстати говоря, и с губернатором Хабаровского края, – ответил Гордеев. – Поэтому практику эту продолжим».

После единогласного одобрения назначения Гордеева вице-спикером, председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что к нему переходит полностью тот круг вопросов, который ранее курировал Неверов.

«Будет правильным поблагодарить Сергея Неверова, который единственный из заместителей совмещал эти обязанности с обязанностями руководителя фракции», – предложил Володин, после чего депутаты стоя аплодировали Неверову.

Алексей Гордеев получил мандат Госдумы после отставки правительства РФ Дмитрия Медведева. Кресло в парламенте ему уступил 85-летний «единоросс» Геннадий Кулик, который написал заявление о сложении депутатских полномочий по собственному желанию.

Москва, Татьяна Дорофеева

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