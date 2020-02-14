Нетабачному снюсу готовят акциз: в Госдуму внесен законопроект

В нижнюю палату российского парламента внесен законопроект о введение акциза на нетабачный снюс. Авторы документа – депутаты Госдумы Сергей Катасонов (ЛДПР), Айрат Фаррахов и Алексей Веллер (оба – «Единая Россия») считают, что снюс похож на жевательный табак, поэтому и размер акциза на него должен быть таким же.

Внести поправки предполагается в Налоговый кодекс РФ, дополнив его пунктом о размерах ставки акциза на «нетабачную никотинсодержащую продукцию орального потребления». По замыслу авторов законопроекта, с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно акциз должен составлять 3 172 рубля за килограмм такой продукции, на 2021 год – 3 299 рублей, на 2022 год – 3 431 рубль.

«Ставка акциза устанавливается на уровне ставки акциза на табак жевательный, поскольку данные категории продукции похожи по способу упаковки (порционные пакетики в потребительской упаковке) и уже существует отработанные схемы правоприменения и контроля расчета и уплаты акцизов», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия закон должен вступить в силу не ранее, чем по истечении месяца со дня опубликования. Авторы полагают, что такой датой может стать 1 апреля.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.02.20

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