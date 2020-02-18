Госдума заинтересовалась заявлением о «незаконности» СССР

Госдума заинтересовалась высказыванием судьи Конституционного суда Константина Арановского о «незаконно созданном» СССР. Как передает корреспондент РИА «Новый День», вице-спикеру нижней палаты парламента Александру Жукову поручено изучить ситуацию и сообщить о ней депутатам.

Вопрос о высказывании Арановского на пленарном заседании Госдумы поднял депутат от КПРФ Дмитрий Новиков. Он предложил коллегам создать межфракционную рабочую группу «в связи чрезвычайным фактом». «Когда судья Конституционного суда позволяет себе делать заявления о том, что Советский Союз – это преступно созданное государство, а Российская Федерация не должна быть преемником этого государства, то, кроме того, что это свидетельствует о нижайшей квалификации данного судьи, не имеющего права занимать свой пост уже по этой причине, он занимается абсолютно провокационной деятельностью, которая ставит под сомнение сегодняшний международный статус РФ», – возмущенно заявил Новиков, подчеркнув, что «человек, который должен защищать Конституцию, занимается ровно обратным», и «Государственная дума мимо такого факта пройти не может».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ предложил дать поручение своему заместителю Александру Жукову выяснить, что за ситуация сложилась с высказыванием Арановского. «А сегодня у Валерия Дмитриевича Зорькина (председатель Конституционного суда РФ, – ред) день рождения, давайте лучше его поздравим», – отметил он.

В ходе дискуссии депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов обратил внимание, что в статье 10 Конституции РФ говорится о том, что судебная власть в РФ самостоятельна. «Какую бы чушь ни порол судья, это его право. Не наше дело лезть туда, пускай с ним Зорькин разбирается», – сказал он.

«А ведь Иванов прав, – признал Володин. – Это также имеет отношение и к депутатам. Коллеги, давайте попросим Александра Дмитриевича, пускай он изучит [ситуацию], и мы обсудим этот вопрос. Но Иванов прав, давайте руководствоваться законом».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.02.20

Февральское цветение: в Москве распускается верба. / Сербия подтвердила участие в параде Победы в Москве. / В Москве возобновилась волна угроз о взрывах. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»