В московском метро произошел сбой в движении поездов

Сегодня днем на южном участке Замоскворецкой линии московского метро произошел сбой в движении поездов. Судя по отзывам пассажиров в социальных сетях, составы останавливались на десять минут и более.

По информации источника «Интерфакса», причиной стала остановка поезда в тоннеле между станциями «Кантемировская» и «Каширская».

В пресс-службе столичного метро подтвердили, что на южном участке Замоскворецкой линии увеличены интервалы движения поездов, и заверили, что в настоящее время движение введено в график.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.02.20

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