Госдума изменила состав комиссии по контролю доходами депутатов

В нижней палате парламента произошли кадровые перестановки в комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пленарном заседании Госдумы заместителем председателя комиссии избран депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин.
Первым постановлением Госдума единогласно ввела Ионина в состав комиссии, а буквально через минуту также единогласно одобрила постановление о назначении «эсера» заместителем председателя.
Комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах возглавляет депутат от «ЕР» Отари Аршба.
Москва, Татьяна Дорофеева
Москва. Другие новости 18.02.20
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