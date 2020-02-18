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Вторник, 18 февраля 2020, 16:41 мск

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Госдума изменила состав комиссии по контролю доходами депутатов

В нижней палате парламента произошли кадровые перестановки в комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пленарном заседании Госдумы заместителем председателя комиссии избран депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин.

Первым постановлением Госдума единогласно ввела Ионина в состав комиссии, а буквально через минуту также единогласно одобрила постановление о назначении «эсера» заместителем председателя.

Комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах возглавляет депутат от «ЕР» Отари Аршба.

Москва, Татьяна Дорофеева

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