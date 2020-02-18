«Бизнес сам попросил»: Госдума обеспечила системе «Мир» светлое будущее

Российских продавцов товаров и услуг, у которых годовая выручка превышает 20 млн рублей, обяжут принимать к оплате банковские карты платежной системы «Мир». Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект в первом чтении приняла сегодня Государственная дума – идею единогласно поддержали 386 депутатов, однако в ходе обсуждения возникло немало острых вопросов к инициатору нововведений – Роспотребнадзору. При этом глава службы Анна Попова не смогла дать четкие ответы на большую часть замечаний парламентариев.

Поправку предполагается внести в федеральный закон «О защите прав потребителей», изменения должны обеспечить возможность оплаты товаров и услуг картой «Мир». В документе говорится, что обеспечить эту возможность должен продавец, исполнитель или владелец агрегатора, у которого выручка за предшествующий календарный год превышает 20 млн рублей. Эту норму планируется ввести поэтапно – так, с 1 сентября 2020 года нововведение будет касаться тех компаний, чья выручка превышает 30 млн рублей. Сейчас этот порог составляет 40 млн.

В ходе обсуждения законопроекта депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов поинтересовался у Поповой, каким образом продавец может обеспечить покупателю возможность оплаты картой «Мир», если «это банковская часть, проведение платежей». «Как магазин должен инициировать это подключение к «Миру», разве это не работа банка?» – поинтересовался он. «Это не регулирует эту часть, но законопроект регулирует требования к сумме оборота торговой точки», – ушла от ответа Попова, еще раз подробно рассказав о своей инициативе. «Бизнес и инициировал это изменение в законодательстве. Мы здесь идем навстречу бизнесу», – заверили глава Роспортребнадзора.

Депутат от «ЕР» Андрей Альшевских со своей стороны заявил, что некоторые продавцы на своих сайтах выставляют две цены в зависимости от способа оплаты, и поинтересовался, что будет с теми торговыми точками, которые откажутся принимать карту «Мир». «Чтобы исключить при торговле такую возможность, мы предлагаем принять этот закон, – уклончиво ответила Попова, не уточнив о возможном наказании для нарушителей. – А если ситуация требует нашего вмешательства, а я вам могу уже сейчас сказать, что если там две цены, мы посмотрим, на каком основании они сформированы. Если есть нарушение закона, то административная ответственность неизбежна».

Не получил ответа на свой вопрос и депутат Госдумы от «ЕР» Анатолий Выборный, который поинтересовался у Поповой, какая доля россиян, использующих платежные системы, предпочла остальным «Мир», и только организаций сейчас позволяют оплатить этой картой свои товары и услуги.

«Карта «Мир» имеет большое хождение, статистика меняется день ото дня, есть за прошлый год, есть за предыдущий год, но динамика безусловно присутствует, целый ряд государств уже подключились к оплате через карту «Мир», – сообщила Попова. – Но для того, чтобы расширить возможность пользования картой «Мир» как бизнеса, так и потребителей, и я… мы с коллегами представляем вам этот законопроект».

Депутат от ЛДПР Дмитрий Савельев, в свою очередь, отметил, что переходить на электронные платежи важно, однако в пояснительной записке указано, что в результате обязания продавцов принимать карту «Мир» цены в магазинах снизятся. «Есть ли данные, на сколько снижаются цены для потребителей и снижаются издержки бизнеса из-за его обязания использовать безналичную форму расчетов, и за счет чего предполагается этого достичь?» – обратился он к Поповой. «Это достигается за счет того, что уходят серые схемы. Любые серые схемы уходят, таким образом в выигрыше и государство, и потребитель, и бизнес», – заявила на это глава Роспотребнадзора.

Между тем, депутат от ЛДПР Павел Шперов напомнил Поповой, что обслуживание карт осуществляется не бесплатно. «Я представляю Крым – регион, в котором постоянно нарушаются права наших граждан. Вы знаете, что у нас нет федеральных банков. Не получится, что за счет введения такой схемы расчетов у нас увеличится издержки за счет того, что нет конкуренции, и люди будут просто платить больше?»

«Законопроект согласован в установленном порядке с представителями финансовых органов, бизнеса, такого риска никто из них не высказывал!» – заверила Попова. По ее словам, разбираться с ситуацией в Крыму Роспотребнадзор будет, не предваряя проблемы, а только «по итогам использования новых правил».

В ходе обсуждения выяснилось, что в случае отказа иностранных Интернет-магазинов принимать карты «Мир», Роскомнадзор будет блокировать доступ к таким сайтам в РФ. «Не получится, что в этом случае нарушения прав наших граждан, которые будут лишены возможности приобретать товары и услуги на иностранных сайтах, которые не захотят работать с нашей платежной системой?» – поинтересовался депутат Антон Морозов.

«На территории РФ действует законодательство РФ. Бизнес должен его соблюдать», – заявила на это Попова

«Как это поможет ограничить оборот налички при Интернет-торговле? Как это связано?», – спросил Алексей Куринный. «Здесь уже достаточно было сказано о том, что безналичный оборот делает любой бизнес более легальным», – высказалась в ответ Попова.

Депутат Тамара Плетнева, в свою очередь, прямо заявила главе Роспотребнадзора, что бизнес, как и граждане РФ, не выбирали карту «Мир» – просто всех бюджетников в приказном порядке обязали ее оформить. «Государство имеет от этого выгоду?», – спросила она. «Выгода государства в защите прав своих граждан, это первая выгода, которая этим законом предусматривается», – заверила Попова.

«Приятно слышать, что выгода государства в защите прав граждан, – с сарказмом отметил «эсер» Валерий Гартунг. – Мы сейчас стимулируем граждан к переходу на безналичные расчеты. А каким образом мы ограничим проценты, которые взимают банки за переводы со счетов юрлиц на счета физических лиц? Как-то в этом отношении мы будем защищать права граждан?» «Я готова вернуться к обсуждению этого вопроса, но к этому законопроекту он не имеет отношения», – снова ушла от ответа Попова.

На это Гартунг указал, что государство фактически заставляет граждан пользоваться услугами банков – те же серьезно злоупотребляют этой ситуацией. Законопроект, между тем, фракция «эсеров» решила поддержать, чтобы на случай ухода из России зарубежных платежных систем граждане не остались вообще без электронных платежей. Вопросы, на которые Попова не ответила, Гартунг пообещал задать ей при ее следующем появлении в Госдуме.

Несмотря на такое специфическое обсуждение, законопроект был поддержан парламентариями единогласно – за него голосовали 386 депутатов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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