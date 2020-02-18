«Единая Россия» отказалась признать ветеранами боевых действий участников конфликта в Нагорном Карабахе

«Единая Россия» в Госдуме отказалась признавать ветеранами боевых действий участников операций в 1988-1992 годах в закавказских республиках СССР. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители фракции политического большинства заявили, что никаких официальных приказов об отправке военнослужащих для участия в боевых действиях руководство Советского союза не издавало, а значит – никаких военных операций там не было. «Советская армия никогда не воевала против советских граждан, и не могла это делать», – заявил депутат от «ЕР» Владимир Мельник.

С инициативой наделить участников конфликтов в бывших республиках СССР статусом ветеранов боевых действий выступили коммунисты во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым. Для этого авторы идеи предложили в законе «О ветеранах» дополнить перечень государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан РФ, указанием на «выполнение задач по охране конституционных прав граждан, восстановлению мира, поддержанию правопорядка при вооруженных конфликтах и локальных боевых действиях» в Азербайджане, Армении, Нагорно-Карабахской области, Узбекистане и Абхазии с 1988 по 1992 год. Согласно расчетам депутатов, на выплаты двум тысячам ветеранов потребуется дополнительно 60 млн рублей в год.

На аргумент «единороссов» о том, что юридически там не велось никаких боевых действий, депутат от «Справедливой России» Николай Рыжак напомнил, что эти «приказы отдавались устно, никак не фиксировались, и никаких журналов о выдаче приказов не было». «То есть боевых действий не было, а потери были – около 70 погибших, позже от ран погибли еще 45 человек», – уточнил депутат от КПРФ Николай Осадчий, отметив, что сотни участников были награждены орденами и медалями, а двое офицеров стали Героями СССР.

«Не в сумме дело, не такая большая сумма была обозначена, – в ответ заявил «единоросс» Заур Геккиев. – Но учитывая все обстоятельства, фракция «Единая Россия» отклоняет данный законопроект».

В свою очередь, соавтор документа Николай Коломейцев подчеркнул, что регулярно получает обращения от участников вооруженных конфликтов тех лет. «Военкомат в течение ночи собрал большую часть жителей Ростова и области, погрузили в военно-транспортный самолет, и отправили в Баку и нагорный Карабах, – рассказал он. – Люди выполняли свой долг, их призвал военкомат. Их послали в горячую точку, но они в этом не виноваты».

При этом депутат назвал Михаила Горбачева, отдавшего устный приказ об отправке туда военнослужащих, «предателем, разрушителем и негодяем», который, тем не менее, был награжден на свое 80-летие высшей наградой РФ – Орденом Андрея Первозванного. «Почему мы не хотим восстановить справедливость? 60 млн рублей, которые нужны для этих двух тысяч – это копейки! Вы олигархам позволяете разворовывать миллиарды!» – упрекнул Коломейцев коллег из самой многочисленной фракции.

Однако призывы коммунистов не спасли законопроект. За него проголосовали всего 94 парламентария. «Единороссы» традиционно бойкотировали голосование по проекту, предложенному оппозицией.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.02.20

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