Новый «карибский кризис»: России пора остановить «политическое нахальство» Турции

Обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб схоже с Карибским кризисом 1963 года и грозит обернуться военными действиями с участием России. Как считают эксперты, Москва должна вести жесткие переговоры с Турцией, увлекшейся «политическим нахальством». Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей Бакланов обратил внимание, что Россия и Турция всегда занимали разные позиции в отношении сирийского урегулирования, однако до последнего момента государствам удавалась продуктивная работа в этом направлении. «Этот день мы отдаляли, как могли. Сейчас становится очевидным, нестыковка и различие подходов Российской Федерации и Турции к вопросам сирийского урегулирования. Мы изначально знали, что позиции разные: Асада (Башар Асад – лидер САР) они не признают…» – сказал он.

С его точки зрения, ситуация складывается очень тревожная. «Наши отношения с Турцией можно сравнить только с кризисом 58-го года, когда войска Северо-Кавказского военного округа были приведены повышенную боевую готовность, и Карибским кризисом, который начался с подачи турков, которые собрались размещать с американцами ракеты средней дальности. Сейчас по своей остроте и потенциальному негативу это третий сложный кризис», – подчеркнул эксперт.

По мнению заведующего кафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадима Макаренко, события в Идлибе демонстрируют необходимость фундаментальных политических решений. «Нужен поиск согласованного решения – мы стакиваемся с ситуацией, когда мы имеем оккупационную зону Турции на севере Сирии, зону Соединенных штатов в восточном Заевфратье… Возникает вопрос, что это будет в итоге – целостное государство, федерация? Будет ли найдено конституционное решение или будет наводиться порядок, который соответствует нынешней конституции САР. Дальше – либо эскалация выйдет на более высокий уровень, могут возникнуть конфликты уже не между сирийскими силами, а странами, которые поддерживают различные сирийские группы», – сказал эксперт, имея в виду, в том числе, Россию, Турцию и США.

Бакланов согласился, что кризис в Идлибе будет сохраняться. «Я думаю, что совместными усилиями попробуем преодолеть кризис, чтобы военной трагической развязки не последовало. Может быть потом, после нашей воспитательной работы они (Туреция) изменят свою линию. Но пока мы фиксируем, что они свою жёсткую линию на Ближнем Востоке собираются серьезно модифицировать, но продолжать»», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, сейчас будет вставать вопрос о гибкости российской внешнеполитической линии. «Не знаю, насколько нужно проявлять ее в отношении Турции. Элемент политического нахальства имеет место в последних заявлениях. Этому надо, рано или поздно, положить конец <…> Я склонен к жестким мерам, пока не поздно, пока военное присутствие Турции там ограничено. Мое предложение заключается в твердости. За отсутствие твердости потом приходится расплачиваться. Мы недопустимо мягко вели себя по отношению к Испании (перед началом Второй мировой войны). Чем дело закончилось? Если бы на дальних подступах тогда дали мощный упреждающий ответ, это было бы полезнее», – подчеркнул Бакланов.

Как сообщал «Новый День», ситуация в Сирии в очередной раз обострилась в начале 2020 года. В последнее время в зоне деэскалации в провинции Идлиб произошло множество боевых столкновений между подразделениями сирийской и турецкой армий. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и правительственные силы Сирии в атаке на мирных жителей и пригрозил, что в случае гибели турецких военных будет наносить удары по сирийским военнослужащим. В Минобороны России все обвинения отвергли. Сирийские власти заявили, что наносят удары по террористическим группировкам за атаки против сирийских военных. Недавние российско-турецкие переговоры по урегулированию конфликта оказались безрезультатными.

Москва, Мария Вяткина

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