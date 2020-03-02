В Госдуме заподозрили кабмин РФ в «прокручивании» бюджетных денег

В Госдуме заподозрили федеральные министерства и госкорпорации в «прокручивании» на банковских депозитах средств федерального бюджета, в результате чего финансирование национальных проектов в регионах было осуществлено с запозданием. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на проблему своевременного выделения средств обратил внимание представитель фракции «Единая Россия» Валерий Скруг.

«Вы сказали, что министерства затягивают, придумывают новые правила, – обратился депутат к главе Минфина Антону Силуанову. – Но дело в том, что они являются выгодоприобретателями, и мы разрешили многим министерствам, ведомствам, корпорациям, размещать средства в банках на депозитах. И зачем им отправлять в регионы в январе или марте, если они полгода покрутят, и потом в конце года выдадут деньги регионам. Особенно это касается реального сектора экономики».

Однако глава Минфина опроверг это заявление. «Деньги из казны просто так на счета коммерческих банков не передаются, – заверил Силуанов. – Казначейство очень строго следит, чтобы они шли по назначению. Это раньше такое было – аванс выделили предприятиям, они разместили и потом целый год на эти деньги живут. Теперь такого нет, выделяют под конкретную потребность, казначейство очень жестко следит. Есть несколько организаций, например, Фонд ЖКХ, они по закону содержатся за счет доходов от средств, размещенных на счетах банков. Но мы сейчас выделяем средств ровно столько, сколько требуется на зарплату, содержание... Теперь тут не забалуешь».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что в 2020 году процесс распределения бюджетных средств и их доведения до субъектов РФ будет ускорен. При этом в 2019 году в регионы поздно поступили средства на реализацию нацпроектов – в частности, речь идет об «Экологии», а финансы от экологического сбора не поступили вообще, сообщала на коллегии Минприроды заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева.

Москва, Татьяна Дорофеева

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