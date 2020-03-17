Госдума изменит режим работы из-за коронавируса

Госдума скорректирует свою работу из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сегодня на пленарном заседании заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, в настоящее время приоритетом является борьба с коронавирусом.

В зале пленарных заседаний Госдумы утром зарегистрировалось лишь 397 депутатов из 450. Как пояснил Володин, часть парламентариев находится на карантине «по вине нашего коллеги». Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов вернулся из-за границы, и вместо того, чтобы отправиться на две недели в режим самоизоляции, пришел в парламент. В результате карантин был предписан части депутатов от ЛДПР и «Единой России», кресла которых в зале находились в непосредственной близости от места Катасонова.

«Нам необходимо начать с себя – от того, насколько мы будем с уважением относиться к предписаниям, зависит сохранение жизни тех, кто рядом с нами, – отметил Володин. – Насколько сорганизуется общество, настолько мы меньше потеряем близких людей».

Он также сообщил, что Совет Госдумы принял решение скорректировать работу нижней палаты парламента в соответствии с сегодняшней ситуацией с распространением коронавируса. «В здание работают три тысячи человек, две тысячи ежедневно посещают задание Государственной думы, – пояснил Володин. – Нам надо бы определиться по поводу пропускной системы и приглашений. Пропуска будут заказывать руководители фракций, их первые заместители, руководители комитетов и вице-спикеры».

Кроме того, Госдума переходит на новую форму работы: если ранее парламентарии три недели проводили на пленарных заседаниях в Москве, и одну – в своих регионах, то теперь Совет принял решение после первой пленарной недели, включающей работу депутатов в комитетах, назначить региональную неделю.

Володин подчеркнул, что меры противодействия распространению коронавируса требуют оперативного внесения изменений в федеральное законодательство, и в связи с этим «мы на этой неделе такие законопроекты уже включили в приоритетном порядке». Спикер Госдумы заверил, что, несмотря на оперативность, проекты законов тщательно прорабатываются. Этому уделяется первоочередное внимание профильными комитетами, думской юридической службой и экспертами, которые участвуют в разработке документов уже через дистанционный доступ.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.03.20

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