Госдума отказалась слушать главу МИД

Госдума из-за ситуации с коронавирусом отменила запланированный правительственный час, решив не вызывать на Охотный ряд министра иностранных дел Сергея Лаврова. Кроме того, парламент сократил число ежемесячных пленарных заседаний вплоть до 2 августа.

Как сообщила глава думского комитета по регламенту Ольга Савастьянова, Совет думы предложил до выхода в отпуск не проводить правительственные часы. «У нас в апреле отчет правительства и отчет Счетной палаты, поэтому речь идет об одном правительственном часе с министром иностранных дел», – уточнила она. Депутаты поддержали постановление единогласно 373 голосами.

Кроме того, парламентарии приняли постановление о внесении изменений в порядок работы в рамках весенней сессии, которая продлится по 2 августа. Так, вместо трех ранее планируемых недель на пленарные заседания отныне отводится только две. Неделю депутаты будут проводить в регионах, и еще одна неделя отводится на работу в комитетах, комиссиях, фракциях и с избирателями. «Запланированные ранее все региональные недели будут проходить в те сроки, которые были утверждены ранее», – уточнила Савастьянова.

Таким образом, региональной в апреле станет вторая неделя месяца, в мае, июне и июле – третья. «Следующая неделя с 23 по 29 марта – работа в регионах, – отметила Савастьянова. – С 30 марта по 5 апреля – пленарные заседания. С 6 по 12 – работа в комитета и комиссиях, с 13 по 16 апреля дни пленарных заседаний, с 17 по 22 – региональная неделя, с 23 апреля по 6 мая – краткосрочный отпуск, с 7 мая по 11 мая работа в регионах, и с 12 мая по 17 мая – неделя пленарных заседаний. После этого неделя работы в регионе».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.03.20

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