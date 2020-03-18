«Неожиданно…»: об обвале нефтяных цен знали заранее

Цены на нефть в ближайшие полтора-два года не поднимутся выше $50 за баррель. Как считает председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник, нефтяной кризис был ожидаем, и сейчас, чтобы выстоять, бизнесу и правительству нужно на внешнем рынке отойти на вторую линию, а в внутреннем – отказаться от лоббизма и начать вкладываться в отечественный ТЭК. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня в рамках пресс-конференции в Москве.

По оценке эксперта, к концу 2019 года цены на нефть выровняются до $40 за баррель. «По тем моделям, которые у нас выработаны, по моей личной убежденности, к концу года $40 за баррель будет. И в следующем году, нам видится, что $50 может быть. Я бы так сказал: в течение 21-го года мы выйдем на $50. Давайте $45 возьмем – я бы предложил коллегам из правительства на эту цифру опираться», – сказал Шафраник.

По его словам, сейчас, учитывая турбулентность на нефтяном рынке, России лучше всего «не суетиться» и отойти на второй план. «Что делать сейчас? Точно не показывать нервозность – особенно на фоне пандемии и происходящего вокруг. Давайте сделаем шаг в сторону и посмотрим, как будут действовать Америка и Саудовская Аравия. Они же тоже заинтересованы в повышении цены. Зачем быть первыми, надо реагировать, исходя из обстановки, возможно, в чем-то консолидируясь, возможно, нет. Мой главный совет – находиться на второй линии, мне кажется, Россия пока это и пытается сделать», – отметил эксперт.

При этом Шафраник подчеркнул, что резкое падение цен, как и сам кризис – вполне закономерные явления, которые для участников отрасли не могли стать неожиданностью. «Не ждали те, кто в этой теме абсолютно ничего не знают, и те, кто живет ожиданиями счастливого будущего без необходимости что-то на эту тему делать. Когда нужно было что-то сделать, чтобы рынок выровнять, Россия пошла на сделку (с ОПЕК). Молодцы, что пошли. Выход из сделки – конечно, больная тема, но это было бы необратимо», – считает он.

«Сейчас происходит наложение ряда факторов – это и спад потребления через коронавирус, и сама пандемия. К чему она приведет, предсказать трудно. Но я бы не назвал это драмой или трагедией. Это – острый момент, который рано или поздно – на квартал, на год вперед – все равно бы произошел, потому что сделка (по ограничению нефтедобычи) в той форме себя изжила», – подчеркнул Шафраник.

По его оценке, Россия способна выйти из этого кризиса, но правительству и нефтепромышленной отрасли нужно пойти на решительные меры и отказаться от лоббизма. «Другое дело, насколько мы готовы. По тому, как высказалось министерство энергетики – министерство энергетики готово. Насколько готово в целом правительство, финансовый экономический блок – это уже другое. Падение цен – испытание для всех, в первую очередь, для бюджета. Члены правительства и официальные власти подчеркнули, бюджет выдержит год-два-три. Я разделяю эту точку зрения. Главное, чтобы эти финансы, которые будут предназначены для того, чтобы стержень экономической жизни – бюджет – был стабилен, просто так не разбежались», – сказал Шафраник.

При этом он подчеркнул, что проблема «глубже, чем бюджет». «Человек может в больнице под капельницей лежать годы и быть живым, но не работающим. Так и страна может с бюджетом жить, но стагнировать», – отметил он.

Как полагает Шафриник, значительная ответственность лежит сейчас на самих отраслевиках, которым ни в коем случае нельзя снижать объемы и темпы производства. «Любые компаний – от мелких до самый крупных, а самые крупные должны задать тон – они не имеют право снижать инвестиции, снижать капвложения, снижать работы в течение 20-21 годов. Снижение любых объемов в нефти и газе внутри России сразу бьет по промышленности», – сказал он и напомнил, что ликвидация одного рабочего места в отрасли влечет автоматическое увольнение еще семи человек, занятых в других отраслях.

«Вторая задача – максимально сократить все, что вне России. Давайте финансы на эти год-два оставим в стране. Третий факт – российское ради российского. За счет дополнительный условий, СРП (соглашение о разделе продукции), можно и нужно привлечь любых инвесторов – лишь бы пришли вложили в Россию, но нельзя отдавать сегмент сервисного рынка. Страшно и, я бы даже сказал, преступно отдавать долю сервисного рынка, снизить инвестиции капвложений», – заявил Шафраник.

При этом он призвал власти ослабить налоговую политику. «Мы прогнозируем, что в самое тяжелое время нас все равно придется менять налоговую систему. Так не лучше ли начинать это раньше? Я категорически советовал бы правительству принять решительные меры – здесь не надо ничего делать космического, по крайне мере, Конституцию для этого точно не надо менять – нужно передать все малые и средние запасы и месторождения на ведение территорий. В 90-е годы были с этим перегибы, но сейчас государство не такое как в 90-е. Будут перегибы – государство поправит. Но это даст оживление», – считает эксперт.

В этой связи он обратил внимание, что в США за последние 10-12 лет цены на газ для промышленного потребления снизились в два раза, а в России более чем в два раза выросли.

Шафраник согласился, что эти предложения могут показаться власти и самими компаниям невыгодными, но в сложных условиях не сделать это – преступление, уверен он. «Это больные предложения для каких-то групп и игроков внутри России, лоббистских, возможно, политическую структур. Но, если принимать точечные, конкретные меры, можно вполне выйти из кризиса, даже укрепившись», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

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