Мораторий на штрафы и коммуналку: Госдума запросит у правительства антикризисный план

Госдума запросит у правительства РФ информацию о возможности компенсаций гражданам, которые оказались в недоплачиваемых отпусках из-за введения ограничительных мер в связи с коронавирусом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий запрос по предложению депутата от КПРФ Ольги Алимовой направит думский комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов.

«В связи с пандемией многие государства вводят дополнительные меры поддержки населения, например, снижение оплаты коммунальных услуг, отсрочки оплаты по кредитам, и в том числе – прямые единовременные выплаты гражданам для того, чтобы они могли обеспечить себя и свои семьи предметами первой необходимости на время карантина или вынужденного простоя в работе, – отметила Алимова. – Но в нашей стране в последнее время складывается практика отправления граждан в недоплачиваемые отпуска, при этом о каких-либо компенсационных мерах со стороны государства вообще не сообщается».

Депутат подчеркнула, что в тяжелой ситуации могут оказаться малоимущие граждане и многодетные семьи, и предложила запросить у правительства информацию «о планируемых мерах по поддержке населения в период введения ограничительных мер для борьбы с коронавирусом».

Председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов подтвердил, что такой запрос возможен – однако предложил исправить формулировку. «Запросить информацию о дополнительных мерах в период введения ограничительных мер», – пояснил он.

Постановление было принято большинством голосов.

Кроме того, Нилов предложил депутату от «Справедливой России» Олегу Нилову доработать запрос, также касающийся ситуации с коронавирусной инфекцией.

Речь идет о введении моратория либо снижении размера штрафов для автомобилистов, а также платы за парковки в России и особенно в Москве. «Есть рекомендации ВОЗ и российских служб к гражданам воздерживаться от использования общественного транспорта и метро, – пояснил Нилов. – Но есть сложности использования личного автотранспорта в крупных городах, особенно в Москве».

Депутат пояснил, что парковки в столице стоят слишком дорого, а штрафы для автомобилистов «колоссальные по размерам» и не соответствуют реалиям кризисного времени. «В том числе и рассмотреть возможность снижения цен на бензин», – уточнил он свое предложение.

Ярослав Нилов предложил коллеге доработать его запрос, «подчеркнув именно социальные аспекты». «В доработанном виде я, как председатель комитета, готов буду оперативно направить и в правительство и в оперативный штаб, чтобы у депутатов была вся информация», – сказал он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.03.20

Госдума заблокировала запрос в правительство об импортных тестах на коронавирус. / Госдума разрешила себе принимать законы при отсутствии кворума. / Из-за коронавируса прекратил работу туроператор «Индиго-Тур». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»