российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 19 марта 2020, 18:20 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Мораторий на штрафы и коммуналку: Госдума запросит у правительства антикризисный план

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Госдума запросит у правительства РФ информацию о возможности компенсаций гражданам, которые оказались в недоплачиваемых отпусках из-за введения ограничительных мер в связи с коронавирусом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий запрос по предложению депутата от КПРФ Ольги Алимовой направит думский комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов.

«В связи с пандемией многие государства вводят дополнительные меры поддержки населения, например, снижение оплаты коммунальных услуг, отсрочки оплаты по кредитам, и в том числе – прямые единовременные выплаты гражданам для того, чтобы они могли обеспечить себя и свои семьи предметами первой необходимости на время карантина или вынужденного простоя в работе, – отметила Алимова. – Но в нашей стране в последнее время складывается практика отправления граждан в недоплачиваемые отпуска, при этом о каких-либо компенсационных мерах со стороны государства вообще не сообщается».

Депутат подчеркнула, что в тяжелой ситуации могут оказаться малоимущие граждане и многодетные семьи, и предложила запросить у правительства информацию «о планируемых мерах по поддержке населения в период введения ограничительных мер для борьбы с коронавирусом».

Председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов подтвердил, что такой запрос возможен – однако предложил исправить формулировку. «Запросить информацию о дополнительных мерах в период введения ограничительных мер», – пояснил он.

Постановление было принято большинством голосов.

Кроме того, Нилов предложил депутату от «Справедливой России» Олегу Нилову доработать запрос, также касающийся ситуации с коронавирусной инфекцией.

Речь идет о введении моратория либо снижении размера штрафов для автомобилистов, а также платы за парковки в России и особенно в Москве. «Есть рекомендации ВОЗ и российских служб к гражданам воздерживаться от использования общественного транспорта и метро, – пояснил Нилов. – Но есть сложности использования личного автотранспорта в крупных городах, особенно в Москве».

Депутат пояснил, что парковки в столице стоят слишком дорого, а штрафы для автомобилистов «колоссальные по размерам» и не соответствуют реалиям кризисного времени. «В том числе и рассмотреть возможность снижения цен на бензин», – уточнил он свое предложение.

Ярослав Нилов предложил коллеге доработать его запрос, «подчеркнув именно социальные аспекты». «В доработанном виде я, как председатель комитета, готов буду оперативно направить и в правительство и в оперативный штаб, чтобы у депутатов была вся информация», – сказал он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.03.20

Госдума заблокировала запрос в правительство об импортных тестах на коронавирус. / Госдума разрешила себе принимать законы при отсутствии кворума. / Из-за коронавируса прекратил работу туроператор «Индиго-Тур». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

Госдума заблокировала запрос в правительство об импортных тестах на коронавирус

Госдума разрешила себе принимать законы при отсутствии кворума

«Если цена на бензин упадет до 25-30 рублей…» В Госдуме предложили антикризисную меру

Госдума даст правительству РФ «чрезвычайные полномочия»

«Отравленный воздух!..» Жириновский потребовал срочно построить новое здание Госдумы с душевыми для депутатов

«Когда мы уйдем на карантин…» Госдума разрешит продажу через Интернет рецептурных лекарств

«Право на изъятие масок у спекулянтов»: в Госдуме заговорили о мерах на случай ЧС из-за коронавируса

В Госдуму хотят вызвать правительство для доклада о ситуации с коронавирусом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Экономика, Госдума, Правительство Москвы, Финансовый кризис,