Подмосковье обнаружена очередная незаконная свалка: организована доследственная проверка

В Подмосковье бизнесмен устроил незаконная свалка рядом с детской площадкой. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, незаконная свалка, площадью около 250 кв метров, была обнаружена в Долгопрудном. Известно, что строительные и бытовые отходы складировались рядом с детской площадкой и водоемом, который сообщается с каналом имени Москвы. Отмечается, что ранее участок земли принадлежал муниципалитету и на нем была высажена кленовая аллея, но когда земля была передана в аренду предпринимателю, деревья были уничтожены.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточняют «Вести.ru», администрация Долгопрудного намерена судиться с арендатором земли.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.03.20

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