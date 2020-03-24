В Госдуме подготовили поправки в Уголовный кодекс: за нарушение карантина будет грозить до 7 лет тюрьмы

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, ставшее причиной смерти двух и более человек, в России предлагают отправлять в тюрьму на срок до семи лет. Такие поправки в Уголовный кодекс инициировали спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава думского комитета по государственному строительству Павел Крашенинников. Для обсуждения этого вопроса завтра будет созвано дополнительное заседание Совета Госдумы.

Сегодня поправки обсуждали на совещании с участием главы думского комитета Павла Крашенинникова и экспертов правового управления нижней палаты парламента, говорится в сообщении на сайте Госдумы. «По итогам совещания было принято решение провести дополнительное заседание Совета Государственной Думы завтра, 25 марта в 12:00, в рамках которого будет обсуждаться вопрос об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм», – отмечается в сообщении.

Инициатива Володина и Крашенинникова предполагает ужесточение наказания за нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Если следствием этого станет массовое заболевание или отравление людей, виновника предложено штрафовать на сумму от полумиллиона до миллиона рублей, или запрещать ему занимать определенные должности до трех лет, или ограничивать свободу на срок до трех лет.

Если нарушение привело к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний, депутаты считают нужным штрафовать виновника на сумму до двух миллионов рублей или на срок до пяти лет ограничивать его свободу. Если же нарушение правил повлечет смерть двух и более лиц, виновного предлагается наказывать лишением свободы до семи лет.

В случае одобрения Советом Госдумы, поправки планируется рассмотреть на пленарном заседании нижней палаты парламента уже 31 марта.

Москва, Татьяна Дорофеева

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