«Боевой опыт…»: Шойгу рассказал об операции в Сирии

Военная операция в Сирии повысила международный авторитет России и дала новый импульс для развития вооруженных сил. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в своем выступлении в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

«Боевой опыт получили все командующие войсками военных округов и офицеры их штабов, – сообщил он. – А также все командующие общевойсковыми армиями, армиями ВВС и ПВО, командиры дивизий, бригад, полков, 90% летного состава, 56% специалистов ПВО, 61% офицеров военно-морского флота, 98% военной полиции. У нас появилась целая плеяда боевых летчиков, имеющая по 200 и более боевых вылетов».

О потерях российских военных в Сирии Шойгу не сообщил. Как ранее сообщало РБК, с начала операции в арабской республике погибло 70 россиян.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.03.20

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