В Подмосковье введен «масочный» режим

Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении «масочного режима». Как сообщил оперативный штаб, целью этой меры является снижение рисков распространения коронавируса.

«До 12 мая всем гражданам строго рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, медицинских организациях). С 12 мая «масочный режим» становится обязательным», – говорится в сообщении.

В оперативном штабе уточнили, что подведомственной сети аптек поручено обеспечить наличие масок, а иным аптечным сетям будет оказано содействие в приобретении масок. «Социально незащищенные слои населения будут обеспечиваться масками на льготных условиях. Управлению Федеральной антимонопольной службы России по Московской области рекомендовано отслеживать цены на медицинские маски», – отметили в оперштабе.

Москва, Светлана Антонова

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