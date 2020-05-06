«Профилактика по-московски»: в метро образовалась давка из-за увеличенных интервалов между поездами

В московском метро вновь образовалась давка пассажиров: в соцсетях пользователи сообщили, что интервалы движения между поездами были увеличены, в результате чего на перронах скапливалось очень много людей, а вагоны набивались, как в часы пик до введения пропускного режима.

Сообщения о заполненных вагонах появились в «Фейсбуке», «ВКонтакте» и на популярном портале «Яплакалъ» – при этом везде была опубликована одна и та же фотография плотно набитого пассажирами вагона. «Профилактика по-московски. Москва. 06 мая. 6:40. Что надо сделать для профилактики короновируса в городе, где ежедневный прирост больных около 6000?!? Правильно! Увеличить промежуток между поездами в метро», – сообщил в «Фейсбуке» пользователь Andy Williams.

Запись за два часа собрала более 100 комментариев. «Я тоже сегодня спустилась в метро, батюшки, праздник, не иначе... Народу немерено. И попробуй соблюдать в вагоне [социальную дистанцию] в 1,5 метра», – подтвердила москвичка Наталья К.

Предположения скептиков, что метро заполонили праздношатающиеся горожане, пользователи отвергли. «Какие праздношатающиеся? Пропуск выдаётся тем, кому он необходим по работе, он привязан к карте Тройка. Нет пропуска – вы в метро не попадёте», – пояснил Николай В. «Какой кошмар, сейчас должно быть свободно в метро, столько народу собрать! Это как специально прямо, – возмущаются москвичи. – То же самое относится и к наземному транспорту. Интервалы увеличили, автобусы приходят забитыми людьми».

На портале «Яплакалъ» запись также собрала десятки комментариев, однако здесь пользователи в основном высмеивают мэрию Москвы и руководство метрополитена. «Так может так и задумано? – иронизируют они. – Мэр зря что ли столько больниц строит, надо же оправдать такое количество койкомест».

«Это социальная дистанция между поездами. Поезда жалко. Вы видели, как поезда болеют? Я нет. А это наверняка жуткое зрелище», – шутит avmk75.

«Метро тупо экономит, потому что пассажиропоток упал», – полагает Maktub.

Несколько авторов портала сообщили, что также были очень удивлены утренним столпотворением в метро. При этом один из пользователей около 14 часов опубликовал фотографию пустого вагона, отметив, что не знает, где и по какой линии столичного метрополитена ездит автор утреннего снимка. «Щукинская сейчас», – уточнил он.

Другая москвичка – Наталья М., во «ВКонтакте» обвинила автора поста в обмане. «Ну что за вранье! Мой муж работает в метро, и там все не так.

Редакция РИА «Новый День» направила запрос в Московский метрополитен по поводу ситуации утром 6 мая. Ранее в администрация столичной подземки сообщила о закрытии с 3 мая 45 вестибюлей метро – таковых в общей сложности стало 78. В пресс-службе метрополитена это объяснили сокращением пассажиропотока. При этом пропускной режим в Москве был введен именно для сокращения как пассажиропотока, так и количества пребывающих вне дома горожан, чтобы предотвратить давку в транспорте и других местах массового пребывания граждан.

Напомним, после введения пропускного режима в московское метро утром 15 апреля на входах на станции возникла давка. Сотрудники полиции очень медленно проверяли пропуска, а в видеоролике с одной из станций и вовсе полицейский не пропускал граждан с электронными штрих-кодами, требуя у всех «удостоверения в развернутом виде». После этого наблюдатели прогнозировали серьезный всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.05.20

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