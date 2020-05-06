ЧП в Подмосковье: на 4-летнюю девочку упало дерево

В Подмосковье на 4-летнюю девочку упало дерево. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, ЧП произошло 5 мая в микрорайоне Новое Павлино Балашихинского городского округа, когда девочка была с мамой на прогулке. По предварительным данным, из-за сильного порыва ветра одно из деревьев упало на ребенка. Девочка госпитализирована в городскую больницу с многочисленными травмами.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.05.20

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