«Это как покупать патроны у командира перед боем»: Зюганов раскритиковал продажу защитных масок и перчаток населению

КПРФ потребует создания при Госдуме специальной комиссии по расследованию разгрома российского здравоохранения, которое оказалось готово к угрозе коронавируса хуже, чем Китай и Вьетнам. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер компартии Геннадий Зюганов, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента.

«Академия наук собирала семинар недавно, я ознакомился с материалами – они прогнозируют, что почти на 16% ухудшится и без того плохое положение граждан, – сказал Зюганов. – А этим гражданам сейчас даже в столице предлагают всем покупать за собственные деньги маски и перчатки. Специалисты посчитали, если строго придерживаться нормативов, то той пятерки или десятки [рублей], которую обещают дать еще в июне, не хватит на месяц семье из тех человек».

«Я когда вижу, что наживаются на каждой маске нынешние нувориши, мне становится плохо. Стоит маска 1-2-3 рубля, а продают в среднем за 45-50 – такого навара никогда не было, – констатировал лидер КПРФ. – Это все равно, что покупать патроны у командира, когда идешь в бой, или место в окопе или очередном блиндаже. Большего маразма трудно себе представить».

Зюганов подчеркнул, что сейчас в стране необходимо поддержать науку, которая должна разработать вакцину от COVID-19, и фармацевтическую промышленность.

Как считает политик, требуется сконцентрировать все силы и средства, и остановить эпидемию на ранней стадии. По его мнению с этой задачей лучше всего справились Вьетнам и Китай – именно в этих странах экономики пострадали меньше всего. «Так давайте разберемся, кто разрушал все первичное звено, и гробил нашу медицину, – призвал лидер КПРФ. – Почему, начиная с Кудрина и всеми остальными, на эту отрасль выделялось меньше половины необходимого, 3,5%? Все ведущие страны – 6,7,8,9. Почему у нас в два раза меньше?»

Зюганов заявил, что коммунисты будут настаивать на создании специальной комиссии парламента для расследования погрома российского здравоохранения. «Наступило время более конкретной и ответственной работы», – подытожил политик.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.05.20

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