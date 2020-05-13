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Среда, 13 мая 2020, 12:48 мск

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Министр здравоохранения РФ назвал управляемой ситуацию с COVID-19

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в РФ остается напряженной, но при этом управляемой. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сегодня в ходе правительственного часа в Государственной думе.

«Мы видим, что ситуация остается достаточно напряженной, но сегодня она управляема», – сказал Мурашко, отметив, что на сегодняшний день в стране насчитывается более 240 тысяч больных COVID-19.

Министр напомнил о мерах, принимаемых правительством РФ с января этого года, «которые были необходимы, чтобы мы сегодня продолжали работать и в том числе выходить и немножко снимать определенные ограничения для восстановления экономики». Так, оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19 был создан еще 27 января.

План по минимальному развитию коечной сети предусматривал срок до 28 апреля. В крупных городах это происходило из расчета 1 койка на тысячу человек населения, в городах с низкой плотностью населения – 1 койка на две тысячи человек. «35% коек – это реанимационная защита», – уточнил Мурашко.

«К 4 апреля мы развернули 30%. Ни на одном из этапов не было дефицита коек. К 28 числу развернуты были все койки», – подчеркнул он. При этом специфика коечного фонда с максимальной ориентацией на легочные формы заболеваний до сих пор для реанимации была нехарактерна.

Москва, Татьяна Дорофеева

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