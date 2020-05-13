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Среда, 13 мая 2020, 13:23 мск

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Глава минздрава РФ допустил использование быстровозводимых стационаров в городах с низкой плотностью населения

Министр здравоохранения Михаил Мурашко допустил использование быстровозводимых стационаров в городах с низкой плотностью населения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом глава минздрава сообщил в ходе правительственного часа в Госдуме.

«Мы понимаем, что сегодня мы получили колоссальнейший опыт, просто колоссальнейший, – сказал он. – И конечно же, наш взгляд на систему здравоохранения, на все процессы, и инфекционные в том числе, уже сегодня пересмотрен. И мы должны будем это учитывать в развитии дальнейшей системы».

В качестве примера министр привел строительство за короткий промежуток времени стационаров из легковозводимых конструкций. «Ведь это опыт очень неплохой, и он позволяет в том числе в последующем этот опыт использовать не только для инфекционных, но и для городов с низкой плотностью для того чтобы быстро решить задачу. Это хороший опыт для медицинской промышленности», – отметил Мурашко.

Москва, Татьяна Дорофеева

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