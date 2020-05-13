Министр Мурашко уточнил сроки появления вакцины от коронавируса

Первая вакцина от коронавируса в России появится в конце июля. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сегодня во время правительственного часа в Госдуме.

Вопрос о сроках появления вакцины задал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Ваш прогноз по датам, и в каком обозримом будущем мы получим лекарство?», – поинтересовался он, отметив, что предклинические испытания препарата уже идут, однако пока неизвестно, сколько времени они займут.

«В июне месяце планируется начать клинические испытания, – сообщил Мурашко. – По ходу клинических испытаний мы уже поймем сроки, когда мы сможем расширить этот контингент и расширить изучение уже непосредственно в практическом применении. Рассчитываю, что в июле, наверное, ближе к последней декаде уже первые препараты появятся. От наших академиков, научных сотрудников есть такие прогнозы, поэтому я ретранслирую их».

Министр заверил, что «по вакцине уже есть обнадеживающие результаты».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.05.20

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