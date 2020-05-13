Депутаты Госдумы отпугивают COVID-19 белыми крестами

Депутаты Госдумы в качестве защиты от коронавирусной инфекции, помимо масок и перчаток, пользуются специальными устройствами, которые «отпугивают вирус». Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента «эсер» Игорь Моляков заметил, что часть депутатов стала носить на груди белые кресты.

«Это их дело, может быть, они крест ставят на всю нашу работу – я о дресс-коде говорю. Вот есть у нас законно утвержденный значок, а некоторые [носят белые кресты], вот [Андрей] Макаров, коллега. Это что за белые кресты? Может, они пояснят? Я, например, собаковод, и я могу увешаться какими-то значками? Или я не должен это все применять?», – спросил Моляков.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин с улыбкой предположил, что это «какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус». «Не буду эту тему продолжать, а то здесь у меня коллеги так креативят, вы не представляете, – сказал он. – Вы собаковод, вы знаете, отчего иногда приобретают аналогичные устройства».

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский несколько раз требовал, чтобы парламентарии отказались от личного участия в телевизионных шоу, поскольку это может нести опасность заражения COVID-19. Сегодня Володин сообщил, что коронавирусная инфекция подтверждена уже у пяти народных избранников, двое из них состоят во фракции КПРФ и трое – из «Единой России».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.05.20

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