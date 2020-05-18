«Откройте МФЦ, парки и спортплощадки!» Жителей Подмосковья возмутило решение губернатора разрешить работу заводов и строек

Решение губернатора Московской области Андрея Воробьева, который объявил о запуске с 18 мая работы промышленных и строительных предприятий, вызвали крайне негативную реакцию жителей региона. Публикации Воробьева в социальных сетях «Фейсбуке» и «ВКонтакте» собрали сотни критических отзывов с требованиями открыть МФЦ, отделы соцзащиты, стоматологические поликлиники, дополнительные дежурные группы в школах и детсадах, а также разрешить прогулку детям, которые не покидают квартиры с конца марта.

В своих блогах Воробьев сообщил, что после консультаций со специалистами власти региона решили снять часть ограничений. «Начнут работать промышленные предприятия, мы снимем с паузы бюджетное, жилое и коммерческое строительство, – уточнил губернатор. – Возобновятся работы на объектах ЖКХ. Конечно, везде должны неукоснительно выполняться санитарные правила». Губернатор также подчеркнул, что в строительной отрасли «можно ограничить близкий контакт между людьми и нет работы с посетителями».

Такие меры стало возможно предпринять после того, как коэффициент распространения инфекции в регионе стал меньше 1 и составил 0,9, в больницах оказалось свободно больше половины коек (65%) и объем тестирований дошел до 120 тестов на 100 тысяч населения.

При этом режим самоограничений для населений ослаблен не будет, электронные пропуска остаются в силе, отметил Воробьев, пояснив, что «положение дел по-прежнему непростое», поскольку «в Подмосковье больше 25 активных очагов, количество контактных в них – более 3 тысяч человек». «Сначала убедимся, что правила работают и роста заболеваемости нет. И только тогда отпустим гайки. Многое здесь будет зависеть от ответственного подхода каждого из нас», – заявил глава региона.

Губернатор Подмосковья пообещал также выполнить поручение президента РФ Владимира Путина и проследить, чтобы все врачи получили полагающиеся им выплаты. Так, главврачи медицинских учреждений отныне должны быть на связи 24 часа в сутки, чтобы «ответить на любые вопросы», а в больницах на стендах разместят мобильные телефоны руководителей. Кроме того, будет создана спецкомиссия, куда медики смогут звонить по номеру 8 (495) 990-77-77 и задавать вопросы о выплатах. Контроль за ситуацией с выплатами Воробьев возложил на первого вице-губернатора Ильдара Габдрахманова.

«Угроза пока не миновала. Маски, перчатки, и всем уже хорошо известные правила нам все еще нужны, – обратился Воробьев к жителям. – Прошу вас, соблюдайте их сами и помогите соблюдать близким».

Запись «ВКонтакте» собрала более 360 комментариев, в «Фейсбуке» – более 120. Жители региона жалуются на невозможность дозвониться до органов соцзащиты для получения нужных справок и пособий на детей, и требуют открыть Многофункциональные центры (МФЦ) и управления соцзащиты. Кроме того, люди интересуются, каким образом должны получать медицинскую помощь те, кто заболел не COVID-19 – в частности, онкобольных, которые нуждаются в лучевой терапии. «К сожалению, сейчас люди болеют не только ковидом! Есть ещё страшные болезни, онкология звучит страшно, а когда с ней встречаешься, это ещё страшней! – отметила в своем комментарии Анастасия К. в блоге Воробьева «ВКонтакте». – Областной онкологический центр не работает, многие люди живут в страхе, что просто упустят время. Пусть по записи, пусть по времени, ну хоть как-то! Люди имеют право на то, чтобы лечиться!»

Жители региона просят главу региона разрешить прогулки с детьми с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. «Откройте спортивные объекты! Там нет скоплений и люди здоровы! Парки, спортплощадки! – требуют пользователи соцсетей. – Откройте МФЦ, невозможно получить справку о составе семьи, из-за неё невозможно оформить выплаты!»

Кроме того, жители Подмосковья попросили губернатора отдать приказ включить отопление в многоквартирных домах, поскольку из-за общего похолодания многие стали замерзать в квартирах. Холод и сырость способствуют распространению вируса, предупреждают главу региона.

При этом некоторые сообщают, что их работодатели продлили электронные пропуска до 26 июня, предполагая, что режим самоизоляции может продолжаться и после 31 мая.

Москва, Татьяна Дорофеева

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