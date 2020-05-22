В Подмосковье отменяются электронные пропуска

В Подмосковье завтра, 23 мая, отменяются электронные пропуска. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье. Если вы поедете в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника нужно оформить на мос.ру. В столице – другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется», – сообщил сегодня глава Московской области в социальных сетях.

Вместе с тем Воробьев уточнил, что использование защитных масок остается обязательным. «Мы рекомендуем еще и использование перчаток. Если рядом человек без маски, он как минимум подвергает опасности себя и окружающих. Объяснение простое: из 100 больных ковидом – 60-80 не имеют никаких симптомов. Они просто переносят вирус. Уверен, никто из нас не хочет оказаться на аппарате ИВЛ или подвергнуть опасности жизни своих близких. Поэтому маски, перчатки, дезинфекция – это очень важно, это новая культура, к которой нужно относиться предельно серьезно», – подчеркнул глава региона.

Подмосковный губернатор также сообщил, что планируется в несколько этапов открыть МФЦ – сначала для юридических лиц, позже для населения – там, где услуги оказываются в бумаге и пока по предварительной записи. «Заработает торговля автомобилями, офисы продаж на стройках жилья, уже с этого понедельника», – отметил Воробьев.

По его словам, жители старше 65 лет пока должны оставаться дома. Такая же ограничительная мера касается людей с хроническими заболеваниями.

Москва, Светлана Антонова

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