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Пятница, 29 мая 2020, 12:51 мск

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Режим «самоизоляции» в Подмосковье продлен до 14 июня

В Подмосковье режим самоизоляции продлен до 14 июня. Как передает корреспондент РИА «Новый День», постановление об ограничительных мерах опубликовано на сайте регионального правительства.

Согласно документу, режим самоизоляции сохраняется для граждан в возрасте старше 65 лет, а также тех, кто имеет ряд хронических заболеваний. Занятия спортом на открытом воздухе разрешены при условии, если не будет более двух человек, а расстояние между ними менее 5 метров.

Вместе с тем, с 1 июня возобновляется работа организаций по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, а также химчистки.

Снимаются ограничения для магазинов непродовольственных товаров, площадью до 400 кв. м. Также планируется открытие библиотек, а также кинотеатров на открытых площадках. Кроме этого, в Подмосковье отменяется запрет на посещение кладбищ при условии соблюдения социальной дистанции.

Для поездок в Москву, где сохранен пропускной режим, жителям области нужно оформлять цифровые разрешения.

Москва, Мария Вяткина

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