«Администрация никак не реагирует»: в Подмосковье сильными ливнями затопило дачников и дороги

В Подмосковье в результате сильных дождей подтоплено два моста и размыто три участка дороги, вода остается на 451 приусадебном участке. ГУ МЧС и региональные власти уверяют, что угрозы жизни и здоровью жителей нет, а сами жители региона оставляют просьбы о помощи в соцсетях на страницах губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщая о потопах в домах и размытых трассах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, к полудню четверга подтопленными остается 451 участок в восьми муниципальных образованиях, а также два моста. Размыто три участка дороги. «За 04.06.2020 произошло три подтопления: г.о. Красногорск, мкр. «Опалиха», участок дороги у пл. «Опалиха», г.о. Богородский, д. Бездедово, пешеходный мост, г.о. Щелково, СНТ «Дорожник», участок дороги», – говорится в сообщении.

С 29 мая от воды было освобождено 327 приусадебных участков в девяти муниципальных образованиях, с 30 мая мотопомпами откачано около 15 тысяч кубических метров воды. «Населению оказывается адресная помощь, при необходимости проводится эвакуация», – заверили в МЧС, отметив, что угрозы жизни и здоровью граждан нет.

О проблемной ситуации с сильными ливнями на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Московской области. «Что касается стихии – то здесь мы справимся. Все службы мобилизованы, в том числе МЧС. Больше всего пострадали СНТ. Я дал команду главам активно общаться с жителями, если надо – приехать, уделить внимание, рассказать, что и как мы делаем, узнать, чем можно помочь. Мы благодарны всем, кто сигналит нам о том или ином подтоплении. Стараемся быстро реагировать на ваши переживания и сообщения», – отметил Воробьев в «Фейсбуке».

Между тем, жители региона в комментариях оставляют фотографии затопленных дорог и дворов, и сообщают, что «службы не реагируют! Жители справляются сами!»

«Как вы предлагаете мне с ребёнком попадать домой, если у меня около ворот река в 40 см высотой», – интересуется Анастасия Р.

«В Раменском районе в Ганусовское поселении от д. Нестерово до СНТ «Клён» размыло дорогу, – пишет Инна М. – Администрация никак не реагирует на многочисленные обращения жителей деревни и соседних СНТ. А между тем, вдоль данной дороги выдаются земельные участки многодетным семьям. Эта дорога является единственным подъездным путем. Примите пожалуйста меры».

«Долгопрудный весь в воде. Дорога, возле станции водники, огромная лужа, – сообщает Артем П. – Площадь возле станции Догопрудная непересыхающая лужа. Центральный парк города Долгопрудный так же превратился в долгий пруд. И многие другие места города затоплены».

«Вчера комиссия в селе Ильинское Красногорского ГО даже не стала искать причины уже регулярного «стояния сточных вод под Ильинским шоссе», начавшихся с первых дней мая, – рассказывает Татьяна В. – Или объяснения есть, но их тщательно скрывают и вопрос замыливают, чтобы ничего не делать с возникшей ситуацией, а продолжать и дальше заселять «Ильинские луга».

Кроме того, жители Мытищ и Химок жалуются губернатору на то, что ливнем затопило их дома, а управляющие компании не справляются.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 04.06.20

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