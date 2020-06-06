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Суббота, 6 июня 2020, 14:36 мск

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Губернатор Подмосковья отказался открывать торговые центры

Власти Подмосковья пока не будут открывать торговые центры из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы хотели открыть торговые центры, добавить еще что-то к той дозе послаблений, которые мы сделали. Мы не можем, – цитирует Воробьева «Коммерсант». – Главный санитарный врач, наши эксперты говорят, что это рано. Только когда увидим снижение коэффициента, тогда сделаем следующий шаг».

Губернатор пояснил, что пока индекс распространения cоvid-19 колеблется от 0,89 до 1, и значительного снижения количества зараженных не происходит.

По данным на утро 6 июня ежесуточный прирост числа инфицированных в Московской области составил 758 человек, 5 июня – 762 человека. В целом с начала пандемии cоvid-19 заболели 43 478 жителей Подмосковья. По словам Воробьева, регион уже потратил на борьбу заболеванием около 40 млрд рублей.

В Москве торговые центры открыты с 1 июня, запрет на работу сохранился для расположенных в них фуд-кортов, кинотеатров, детских комнат и спортивных объектов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.06.20

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