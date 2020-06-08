«Эйфория преждевременна»: эксперты предостерегли от излишнего оптимизма на рынке нефти

Риски для нефтяного рынка остаются очень высокими, несмотря на продление ограничительной сделки Организации стран-экспортеров нефти и государств, не входящих в картель (ОПЕК+), до конца июля. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало сегодня на онлайн-пресс-конференции с участием российских экспертов.

В частности, первый проректор Финансового университета при правительстве РФ, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов обратил внимание, что многие в России за короткое время перешли от гиперпессимизма к излишне большому оптимизму относительно ситуации на рынке нефти, и такая эйфория может быть преждевременной. «И рынок, и наше отношение к ситуации бросает то в жар, то в холод. Сейчас отношение позитивное и оптимистичное, хотя оптимизма у меня лично достаточно мало. Даже та цена в $40 за баррель, которая кажется прекрасной, на самом деле хороша по сравнению с ценами ниже $10, но еще в феврале цена в $30-40 казалась самым страшным кошмаром», – отметил эксперт.

Симонов пояснил, что вопрос о перспективах отрасти остается открытым, несмотря на продление соглашения ОПЕК+. «Ситуация очень неопределенная, цены кажутся комфортными, но только на фоне апрельских минимумов. Сейчас Саудовская Аравия вдруг неожиданно сменила топор войны и согласилась повысить цены, даже взяла на себя определённые обязательства. До сих пор не очень понятно, почему. Много версий, и что США повлияли… Мы в течение года наблюдали несколько совершенно разных линий поведения Саудовской Аравии. Нельзя гарантировать, что не произойдет очередного изменения. Ситуация, может быть, и выглядит оптимистично, но только на фоне жуткого апреля», – подчеркнул он.

Руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин со своей стороны обратил внимание, что в сложившихся условиях растущая цена на нефть, как ни странно, может стать проблемой. «Сейчас многие ждут роста цен, надеются на него. Но рост цен – тоже очень сильный риск. Представим, что цены вышли в диапазон $50-60. Нам кажется, что это хорошо, бюджет наполняется, мы вновь сможем не забирать деньги из наших фондов, а, наоборот, наполнять Фонд национального благосостояния. Все это красиво. Но мы должны понимать, что на этих ценах возвращается вновь включаются США и сланцевая добыча», – подчеркнул эксперт.

По его оценке, при таком сценарии уже на следующем совещании ОПЕК противоречия между странами-экспортерами вновь обострятся до мартовского состояния. «Тогда страны заявят, раз США не выполняют сокращение, вернется мартовская ситуация – посчитают, что нет смысла продлевать свои обязательства. Если цена вырастет, мы можем прийти разрыву сделки из-за изменения общей геополитической картинки. Есть джентельменское соглашение, но оно условное», – считает Кулагин.

Как полагает эксперт, в этой ситуации для ОПЕК +, с одной стороны, важно убрать с рынка лишние объёмы нефти, с другой – и не допускать резкого роста котировок.

Ранее, 6 июня, министры энергетики стран ОПЕК+ договорились о продлении соглашения о сокращении добычи нефти до конца июля.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.06.20

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