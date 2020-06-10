Архангельские власти лишили «Шиес» льгот

В Архангельской области региональное правительство лишило льгот ООО «Технопарк», который занимался строительством мусорного полигона у станции Шиес, куда планировалось вывозить московский мусор. Тем не менее, экологические активисты опасаются, что возведение полигона, так или иначе, будет продолжено, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, 8 мая правительство области направило в адрес ООО «Технопарк» письмо с предложением расторгнуть указанное соглашение по соглашению сторон. «До настоящего времени со стороны ООО «Технопарк» информации о принятом решении в отношении направленного предложения не поступало. В этой связи, по условиям соглашения, его действие расторгнуто региональным правительством в одностороннем порядке», – сообщила пресс-служба.

В то же время, экологические активисты, которые борются с полигоном с 2018 года, считают, что проблема еще не решена. По словам участника общественного движения «Поморье – не помойка» Дмитрия Секушина, местные жители намерены продолжать круглосуточный мониторинг на станции Шиес. «Победой называть это рано. Площадка на месте строительства не демонтирована, территория не рекультивирована, так что строительство может быть возобновлено в любой момент», – пояснил он.

По оценке экспертов, с точки зрения законодательства Архангельской области исключение из реестра приоритетных проектов означает только прекращение мер поддержки со стороны региональных властей. Таким образом решение правительства может затруднить реализацию проекта «Экотехнопарка», но не остановить его.

Как сообщал «Новый День», в середине апреля временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский высказался против строительства мусорного полигона на станции Шиес. «Да, я против проекта на станции Шиес. Я не хочу, чтобы он продолжался. Понимаю, что проделана определенная юридическая работа, но я в целом буду выступать против», – заявил он в интервью изданию «Эхо Севера».

Цыбульский стал врио губернатора Архангельской области 2 апреля, после того, как об уходе в отставку объявил предыдущий глава региона Игорь Орлов.

Москва, Мария Вяткина

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