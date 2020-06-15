В аналитическом центре правительства Московской области вскрыты нарушения на сотни миллионов рублей

Подмосковная Контрольно-счетная палата нашла нарушения более чем на 300 млн рублей при проверке «Аналитического центра правительства Московской области» (ГКУ МО «АЦ ПМО»). Основная часть пришлась на формирование и исполнение бюджета казенного учреждения в 2019 году.

В целом аудиторы при проверке центра нашли 141 нарушение на общую сумму 335,3 млн рублей, при этом 48 из них на 277,2 млн рублей были допущены при формировании и исполнении бюджетов, еще 38 – при ведении бухгалтерского учета, 46 – при госзакупках. Как сообщили в Контрольно-счетной палате Московской области, 23 нарушения на сумму 30,3 млн рублей сотрудники ГКУ МО «АЦ ПМО» устранили еще во время проверки.

В частности, в «Аналитическом центре правительства Московской области» плохо составляли бюджетную смету, не обеспечивали эффективность использования бюджетных средств, в том числе на оплату труда. Кроме того, отметили аудиторы, более 353 тысячи рублей учреждение заплатило за фактически не оказанные услуги по теплоснабжению.

Материалы проверки направлены губернатору Московской области Андрею Воробьеву и в региональную думу, а руководство ГКУ МО «АЦ ПМО» получило представление о необходимости соблюдать закон.

Исполняющим обязанности руководителя учреждения с сентября прошлого года является Алексей Меньших, до него это кресло занимала Валерия Волкова.

Согласно открытым данным, в положении об условиях оплаты труда работников «Аналитического центра правительства Московской области» говорится, что топ-менеджерам казенного учреждения положены ежемесячные надбавки к окладам в 300%, руководителям рангом ниже – в 200%, надбавки за выслугу лет, премий и ежегодной материальной помощи.

Кроме того, ежегодно при формировании фонда оплаты труда на каждого работника должны учитываться ежемесячная надбавка за сложность и напряженность в размере 10 должностных окладов, за выслугу лет – в размере 3 должностных окладов, премии по результатам работы за месяц и квартал – 9 должностных окладов, матпомощи – 5 должностных окладов и годовых премий также в 5 окладов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.06.20

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