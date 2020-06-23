До сих пор нет правил: правительство РФ притормозило в борьбе с «билетной мафией»

Правительство РФ до сих пор не разработало правила и условия возврата театральных абонементов и переоформления именных билетов в рамках уже вступившего в силу «закона о билетной мафии». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на совещании комитета Госдумы по культуре заявила его руководитель Елена Ямпольская.

Депутат напомнила, что закон был принят Госдумой и вступил в силу с 1 сентября 2019 года. «Мы ждем к нему нормативных актов, – подчеркнула она. – Как следует из нашей таблицы, у нас до сих пор нет правил и условий возврата билетов и абонементов, в том числе правил переоформления на других лиц именных билетов. Это был вопрос, который многократно обсуждался, по которому люди задавали вопросы. У нас почему-то до сих пор нет утвержденной формы билета, абонемента и экскурсионной путевки. Я не очень понимаю, как это может быть, и как в связи с этим работает система контрольно-кассовой техники?»

Кроме того, как уточнила Ямпольская, до сих пор не утвержден порядок расчета формирования стоимости сопутствующих услуг.

Представитель Минкультуры в ответ сообщила, что к разработке подзаконных актов чиновники приступили сразу, «как только вышел закон», однако возникли сложности с регистраций документов в Минюсте из-за юридических замечаний.

Основные проблемы касаются постановления правительства, связанного с правилами возврата билетов. «Нам надо безусловно в первую очередь соблюсти права гражданина, потребителя, который является наиболее слабой стороной, но в то же время у нас есть организации культуры, которые стоят на страже того, чтобы акт правительство не нивелировал достижения закона, основная цель которого – борьба с перекупщиками билетов», – заявила представитель Минкультуры.

Как выяснилось, с Минэкономразвития и Минфином проект документа уже согласован, проблемы возникли только с Роспотребнадзором. При этом учреждения культуры потребовали принять в качестве основания в правила «систематический возврат билетов в организацию», однако эта норма не понравилось Роспотребнадзору, поскольку в этом случае может идти речь об ущемлении интересов потребителя.

«Мы сейчас ищем формулировки, сколько раз это «систематически» – больше трех раз в месяц, больше четырех, больше двух, – пояснила представитель Минкультуры. – Проблема только в этом».

В итоге Ямпольская предложила восстановить рабочие группы комитета, которые должны отслеживать судьбу принятых законов и способствовать скорейшему принятию необходимых подзаконных правительственны актов. «Будем просить Минюст, Роспотребнадзор, всех коллег ускорить принятие [подзаконных актов]», – подчеркнула депутат.

Москва, Татьяна Дорофеева

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