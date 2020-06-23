Депутат Госдумы: Вкладчики обанкротившейся «Югры» рискуют не вернуть деньги при жизни

Вкладчики обанкротившегося банка «Югра» при жизни рискуют не получить свои вклады. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. При этом политик поинтересовался у председателя Центробанка, какие меры принимаются для ускорения процесса возврата средств.

«10 июля будет 3 года, как рухнул банк «Югра», – отметил Гартунг. – АСВ выплатило вкладчикам 0,24% за три года. Если такими темпами будут производиться расчеты, то не то, что эти вкладчики, а в десятом поколении их потомки не получат этих денег».

«Это, не побоюсь этого слова, банк-пылесос, который собирал деньги у вкладчиков и кредитовал бизнес собственникам. И много лет водил всех за нос, – заявила в ответ глава ЦБ Эльвира Набиуллина. – Мы вынуждены действовать по формальным признакам. Банк применял множество схем для того, чтобы мы не могли предпринимать соответствующие действия, и действительно водил всех за нос».

Глава ЦБ также обратила внимание, что Генпрокуратура и многие депутаты Госдумы сомневались в том, что «Югра» действительно допускала нарушения. «Действительно активов на балансе банка чуть больше 4%. Кредиторы банка, как по указке, согласованно перестали платить по кредитам, что и говорит о скорее заведомо невозвратном характере этих кредитов. Стоимость имущества действительно 4%, – уточнила она. – Единственный способ что-то сделать – по суду взыскивать с собственника банка соответствующие суммы для того, чтобы они попали в конкурсную массу».

По информации Банка России, иски поданы уже на сумму более 700 млрд рублей, процессы выиграны на 437 млрд рублей. Эти деньги поступят в конкурсную массу для выплаты вкладчикам, отметила Набиуллина.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.06.20

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