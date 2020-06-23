Госдума единогласно одобрила «закон Путина» о патриотическом воспитании

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении президентский законопроект о патриотическом воспитании в школе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ был внесен в нижнюю палату парламента 21 мая, поправки предполагаются в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

«Символично, что данный законопроект рассматривается в празднование 75-летия Победы и кануне марала Победы», – заявил министр просвещения Сергей Кравцов, представляя документ. «Мы этого события ждали долгие годы, – отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. – У нас с вами воспитание возвращается в школы, в высшие учебные заведения».

Фракция ЛДПР решила поддержать законопроект. Как пояснил депутат от ЛДПР Максим Зайцев, сегодня важнейшими являются вопросы патриотизма, любви к Родине и уважения к старшим. Партия говорила об этом более 30 лет, и ей приятно, что президент Владимир Путин ее, наконец, услышал, сообщил он.

Коммунисты выразили солидарную позицию. «Нам нравится идея воспитания, – заявил депутат от КПРФ Олег Смолин. – Мы разделяем ценности, которые записаны в законе, но хотели бы отметить, что там нет таких ценностей, как свобода и справедливость».

Протестовать против президентской инициативы закономерно не стали и «эсеры». Правда, депутат Николай Рыжак отметил, что вопросы возвращения воспитания в школы депутаты поднимали неоднократно, но в законопроект они превратились только после соответствующей «политической отмашки».

Рыжак подчеркнул, что проблемы воспитания подрастающего поколения осложняются тем, что на детей «с источников массовой информации» льется поток негатива – и тут же предложил государству взять под контроль СМИ.

«Я вспомнил слова Александра Сергеевича Пушкина, основателя «Литературной газеты», – заявил депутат. – Он сказал, что если власть не контролирует средства массовой информации, то это тот снаряд, который разнесет все нравственные ориентиры страны в клочья».

В результате в первом чтении законопроект единогласно подержали 348 депутатов Государственной думы. «Законопроект находит поддержку всех политических фракций», – подчеркнул спикер Госдумы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.06.20

Китай готовится к отключению от долларовой платежной системы. / В Кремле высказались о досрочных выборах в Госдуму. / «Банковская система проходит проверку на жадность»: в Госдуме раскритиковали повышение кредитных ставок. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»